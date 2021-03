Od redakcji 3/2021

Więcej światła dla pomidora szklarniowego

Firma Signify zainstalowała oświetlenie LED w kolejnej szklarni w Polsce, w której uprawiany jest pomidor malinowy. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Kociszewski, należące do grupy producenckiej VegaPOL, dysponuje 6-hektarowym kompleksem szklarniowym, z czego ok. 2 ha to produkcja doświetlana systemem LED do 260 umol/s/m2*. To pierwszy wielkopowierzchniowy projekt szklarniowej uprawy pomidora malinowego o tak dużej mocy światła nie tylko w Polsce, lecz także w całym regionie Europy Centralnej.

W Polsce całoroczna uprawa pomidora możliwa jest jedynie w szklarniach z wykorzystaniem sztucznego doświetlania. Najbardziej powszechne są tradycyjne wyładowcze lampy sodowe (HPS), które są niezwykle energochłonne. Alternatywą jest wykorzystanie nowoczesnych technologii opartych na oświetleniu LED. Takie rozwiązania pozwalają oszczędzać energię elektryczną nawet do 50% w porównaniu do lamp sodowych, przez co są zdecydowanie bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Systemy oparte na modułach LED emitują również znacznie mniej ciepła niż HPS, dzięki czemu nie dochodzi do przegrzewania szklarni, a co za tym idzie klimat na obiekcie jest bardziej optymalny. To najbardziej ekologiczny sposób całorocznej produkcji pomidora, na jaki pozwala współczesna technologia.

„ A spekty ekologiczne cieszą się coraz większym uznaniem w oczach konsumentów pomidorów, a co za tym idzie mają coraz większą realną wart ość handlową dla ogrodnika korzystającego w swojej produkcji z technologii LED. Cieszymy się, że po pierwszych mikro-testach pan Piotr Kocisz ewski jeszcze w 2019 roku zdecydował się na duży, hektarowy projekt LED, w tym sezonie niemal podwajając areał swojej instalacji ledowej do ł ącznej powierzchni ok. 2 ha". – Maciej Król, ekspert rozwoju biznesu Horti LED CEE w Signify

W gospodarstwie ogrodniczym VegaPOL - Kociszewski zastosowano rozwiązanie oświetleniowe FULL LED o mocy do 260 umol/s/m2, które pozwala na intensywną uprawę pomidora w okresie zimowym bez względu na ilość światła naturalnego. Jest to pierwszy wielkomocowy projekt w Polsce i Europie Centralnej, co jest zgodne z najnowszymi trendami światowymi polegającymi na maksymalizacji ilości światła na mkw. uprawy. Standardowo w szklarniach naszego regionu wykorzystuje się moc światła zbliżoną do wartości ok. 200 umol/s/m2, przy czym w Polsce bardzo często są to instalacje oświetleniowe o świetle słabszym, lub też nawet zdecydowanie słabszym, niż wyżej wzmiankowany poziom.

Zrównoważony rozwój

Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Kociszewski, należące do grupy producenckiej VegaPOL, zostało założone w 1998 r., a Piotr Kociszewski jest kontynuatorem szklarniowych rodzinnych tradycji. W swojej działalności koncentruje się na uprawie pomidora malinowego w najbardziej ekologiczny sposób, na który pozwalają innowacyjne technologie, takie jak oświetlenie LED oraz szkło dyfuzyjne, wspierające osiąganie celów zrównoważonego rozwoju.

Wspierając dostęp do żywności dzięki oświetleniu LED, Signify angażuje się w propagowanie zdrowia i dobrego. Odbywa się to w ramach nowego programu „Jaśniejsze Życie Lepszy Świat 2025”, dzięki któremu firma palnuje podwoić swój pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

