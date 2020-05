Od redakcji 4/2020

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

W dniu 10 czerwca, począwszy od 1986 roku, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Elektryka. Dzień ten jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów zajmujących się szeroko pojętą dziedziną elektryki.

Międzynarodowy Dzień Elektryka (początkowo Dzień Elektryka) został ustanowiony przez Zarząd Główny SEP na pamiątkę 150 rocznicy śmierci znakomitego uczonego André Marie Ampère’a (1775–1836), francuskiego fizyka i matematyka słynącego z odkryć w dziedzinie magnetyzmu, elektromagnetyzmu i elektryczności. To od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki natężenia prądu elektrycznego.

Inicjatorem ustanowienia Dnia i jego obchodów był Jacek Szpotański (1927–2019) – wybitny działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jego prezes w trzech kadencjach. Tegoroczne obchody, ze względu na ograniczenia w organizacji zgromadzeń wynikające ze epidemii koronawirusa, zarząd SEP postanowił zorganizować w formie wideokonferencji w przestrzeni wirtualnej – w internecie. Organizatorami wydarzenia będą: Zarząd Główny SEP, Oddział Poznański SEP oraz Biuro SEP (w zakresie części technicznej i koordynacji uroczystości).

W bogatym programie obchodów przewidziano referaty merytoryczne dotyczące wybranych problemów elektryki, prezentację sylwetki prof. Józefa Węglarza, który jest patronem 2020 roku w SEP, a także ogłoszenie wyników konkursu na najaktywniejsze koło SEP oraz ogłoszenie wyników konkursu im. Mieczysława Pożaryskiego na najlepszy artykuł w prasie technicznej SEP.

Wydarzenia jest kierowane nie tylko do członków i sympatyków SEP oraz członków EUREL – Europejskiej Konwencji Narodowych Stowarzyszeń Elektryków (reprezentantem Polski w tej Konwencji jest SEP). Do udziału w tej formie obchodów Dnia zaproszono władze Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Dozoru Technicznego, uczelni wyższych i szkół kształcących w obszarach elektryki oraz wiele innych instytucji i podmiotów.

Aby wziąć udział w obchodach Dnia, należy się zarejestrowania się na stronie www.sep.com.pl (zakładka wydarzenia).

Źródło: SEP