Od redakcji 4/2022

Pionowe panele dwustronne

Szczegóły Opublikowano: środa, 20, maj 2020 13:04

Firmy Next2Sun Mount Systems GmbH oraz Kesco Energy podpisały umowę dotyczącą dystrybucji na rynku polskim naziemnych, pionowo ustawionych dwustronnych modułów fotowoltaicznych.

W zależności od zastosowanego typu modułu uzyski energii dzięki rozwiązaniu oferowanemu przez Next2Sun są wyższe przeciętnie od 5 do 15% w porównaniu do tradycyjnej instalacji fotowoltaicznej. Konstrukcja pionowo ustawianych modułów PV nadaje się zarówno pod budowę dużych instalacji fotowoltaicznych, jak również do indywidualnej produkcji energii elektrycznej w gospodarstwach rolnych lub zakładach przemysłowych.

Koncepcja wykorzystania modułów dwustronnych ustawianych prostopadle do podłoża w rzędach w odległości 8–13 m nadal umożliwia użytkowanie gruntu do celów rolniczych. Panele fotowoltaiczne mogą znajdować się również na gruntach przeznaczonych pod wypas bydła lub drobiu. Panele zajmują ok. 1% przeznaczonej do ich montażu powierzchni pola. Przestrzenie te pozwalają na zastosowanie konwencjonalnych maszyn rolniczych, co gwarantuje efektywne zarządzanie pracą w terenie, np. mechaniczne koszenie łąk przy użyciu ciągnika.

Bazując na rozwiązaniach systemowych pionowych paneli fotowoltaicznych, stworzono bifacjalne ogrodzenie fotowoltaiczne, czyli płot. Konstrukcja ogrodzenia słonecznego Next2Sun pozwala dostosować się do prawie każdego terenu i można ją szybko zainstalować za pomocą zaledwie kilku połączeń śrubowych.

Wyłącznym dystrybutorem rozwiązań firmy Next2Sun w Polsce jest firma KESCO Energy.

Źródło: www.gramwzielone.pl