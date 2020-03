Od redakcji 2/2020

SEP: przedłużenie terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych

Szczegóły Opublikowano: wtorek, 24, marzec 2020 13:46

W nawiązaniu do licznych zapytań kierowanych do komisji kwalifikacyjnych Stowarzyszenie Elektryków Polskich zwróciło się w ostatnich dwóch tygodniach do Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o umożliwienie przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, na szczególnych zasadach z uwzględnieniem mobilnej formy.

„Nasz projekt w kontekście ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wydawał się bardzo dobrym rozwiązaniem. Stowarzyszenie, a także większość lokalnych struktur organizacyjnych, w których powołane są komisje kwalifikacyjne było przygotowane do przeprowadzenia zdalnej formy egzaminu.

Mimo prowadzenia rozmów, w tym kierunku, w dniu 21 marca 2020 r. w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, zaproponowano inne rozwiązanie legislacyjne polegające na przedłużeniu terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych, które utraciły lub utracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. W projekcie ustawy zaproponowano, że termin ważności tych świadectw wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. Natomiast świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym powyżej i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Wobec powyższego, należy wstrzymać się z udzieleniem wiążącej odpowiedzi o możliwość uzyskania potwierdzeń kwalifikacji do czasu uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych. Prawdopodobny termin jej uchwalenia przez Sejm RP to najbliższy piątek, to jest 27 marca 2020 r. Jej wejście w życie po procedurze w Senacie i podpisie Prezydenta RP zostanie odnotowane na naszej stronie internetowej, z podaniem finalnej wersji przepisu oraz wskazówkami postępowania dla komisji kwalifikacyjnych działających przy SEP.

Niestety, niedogodności związane ze stanem epidemii COVID-19 dotykają wszystkie środowiska, nie omijając również Elektryków Polskich”.

Piotr Szymczak – prezes SEP