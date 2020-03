Od redakcji 2/2020

Targi ENEX 2020

Blisko 8000 zwiedzających i 176 firm z 14 krajów – to bilans XXIII Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki ENEX, XVIII Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX oraz XXI Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH.

Forum Solar+, Forum Pomp Ciepła, Forum Elektromobilności, VIII Kongres Port PC, Konferencje: Energia PL, Heat Not Lost, „Wysoka jakość powietrza wyzwaniem XXI wieku”, MiastOZE i budownictwo pasywne – wszystkie te wydarzenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem na kieleckich targach. Uczestnicy podkreślali, że Targi Kielce są najlepszym miejscem do rozmów na temat odnawialnych źródeł energii.

– Targi ENEX w Kielcach są jednym z największych wydarzeń na ścianie wschodniej Polski. To spotkania z klientami, którzy są zainteresowani produktem. W tym roku jest wyjątkowo, branża fotowoltaiczna bardzo dobrze funkcjonuje, a zainteresowanie na targach jest bardzo duże. Będziemy się wystawiać co roku u Państwa, z tego względu, że cała organizacja, całe zaplecze targów jest świetnie zorganizowane – mówi Andrzej Zyber, dyrektor ds. sprzedaży Solutex.

I Salon Budownictwa Pasywnego

Na targach zadebiutował Salon Budownictwa Pasywnego skierowany do profesjonalistów oraz firm działających zarówno w branży elektroenergetycznej, jak i producentów, dystrybutorów, którzy są zainteresowane pozyskaniem partnerów biznesowych na polskim i europejskim rynku. Celem imprezy jest stworzenie platformy umożliwiającej nawiązywanie relacji handlowych. Salon to nie tylko produkty i technologie, lecz także konferencje, seminaria i fora organizowane we współpracy z najważniejszymi organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi z Polski.

Instalator Roku 2020

W trakcie konkursu o tytuł Instalatora Roku rywalizowało sześć firm. Tytuł „Instalatora Roku” zdobyła firma Heliospower z Radomia. Firma ta zajmuje się dystrybucją oraz fachowym montażem modułów fotowoltaicznych przeznaczonych dla osób fizycznych i przedsiębiorstw. Działają od 2015 r. i są jedną z pierwszych firm w regionie radomskim, która zajęła się promowaniem energetyki słonecznej. Oprócz tytułu firma otrzymała kompleksową instalację fotowoltaiczną o mocy 4 kW złożoną z komponentów: Corab, SolarEdge, Q.Cells i Jean Mueller.

Pozostałe miejsca w konkursie „Instalator Roku” zajęły firmy:

PV System z Rzeszowa (II miejsce)

SunSol z Gdańska (III miejsce)

Bio-Energy z Zielonej Góry (IV miejsce)

Oze Projekt z Olsztyna (V miejsce)

SolarSpot z Komorników (VI miejsce)

Tesla na torze

Na torze jazd pokazowych przygotowanym przez Forum Elektromobilności zwiedzający mają okazję przejechać się samochodami elektrycznymi i dowiedzieć się więcej o ich działaniu. Największą furorę zrobiły Tesle oraz Land Rover Defender EV. Oprócz nich na torze pojawiły się m.in. Skoda Citigo, BMW i3 oraz Eidola.

Kongres PORT PC

O nowych standardach w technice grzewczej i prognozach wzrostu rynku pomp ciepła w Europie 2020–2030 rozmawiano podczas międzynarodowego spotkania w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Kongres podzielono na trzy sesje tematyczne: efektywna elektryfikacja ogrzewania, warunki techniczne 2021 – rola budynków plusenergetycznych oraz wytyczne PORT PC, gdzie omawiano dolne źródła dla pomp ciepła oraz projektowanie, wykonanie i odbiór instalacji z pompami ciepła. Głównym tematem spotkania było zagadnienie New Green Deal (Nowy Zielony Ład), który jest programem reform globalnego systemu finansowego, podatkowego i energetycznego oraz masowych inwestycji, których celem jest pobudzenie gospodarki światowej i uniezależnienie jej od nieodnawialnych surowców oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Medale i wyróżnienia

Na targach przyznano medale i wyróżnienia za najlepsze produkty i stoiska prezentowane podczas targów. Wręczyli je dyrektor Wydziału Targów Kamil Perz z przewodniczącym Komisji Konkursowej prof. dr hab. inż. Waldemarem Kamratem. Przyznano je następującym firmom:

Medale dla najlepszych produktów Targów ENEX



NEST ze Słowacji – za Flexit EcoNordic WH 4

SOLGEN – za wprowadzenie na polski rynek technologii/MWT w oparciu o moduł PHONOSOLAR NOVA PERC 340 Wp

ZMK SAS – za pompę ciepła VESTA

BRUK-BET – za BEM 340W Nivo OPTI (Type) Glass-Glass

Wyróżnienia dla najlepszych produktów Targów ENEX



Politechnika Świętokrzyska – za generatory do małych elektrowni wiatrowych

Nowatermia Nowak – za inwerterową gruntową pompę ciepła marki THERMIA THERMIA ATLAS 18 (4–18 kW)

Nowatermia Nowak – za filtr antysmogowy TRIMBOX NO2 marki TITON

Fronius Polska – za falownik FRONIUS TAURO (ECO)

Soluxtec z Niemic – za moduł fotowoltaiczny – monokrystaliczny FR ACTIVE

Elektrotermia – za elektryczny akumulacyjny kocioł C.O. z magazynem energii – STEFFES COMFORT PLUS (SERIA E5100)

Medale dla najlepszych produktów Targów EKOTECH



PROTECHNIKA – za podajnik taśmowy

Pres- Con – za ekoselektor do selektywnej zbiórki odpadów

Wyróżnienia dla najlepszych produktów Targów EKOTECH



JMS-GLOBAL Sławomir Hurszka – za preparat mikrobiologiczny AF080 WS

GLOBTRAKENPOLSKA – za bezpieczną telematykę wizyjną w procesie odbioru odpadów komunalnych

Medale za oryginalną, nowoczesną i kompleksową prezentację firmy

EKO-ZEC Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe – EKOTECH

SOLIS z Wielkiej Brytanii – ENEX

CORAB – ENEX

SOLAR z Izraela – ENEX

FRONIUS – ENEX

Wyróżnienia za elegancję i nowatorski styl wystąpienia targowego

KÄRCHER – EKOTECH

AFORE POLSKA – ENEX

ASTRONERGY z Chin – ENEX

