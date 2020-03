Od redakcji 2/2020

Targi Elektrotechnika 2020

Po raz 18. w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbyły się międzynarodowe Targi Elektrotechnika. Pokazy innowacji z obszaru elektrotechniki, automatyki, teletechniki i nowych technologii, a także rozwiązań z branży elektromobilności odbywały się przez trzy dni.

Wydarzenie odwiedziło blisko 7000 osób, w tym odwiedzający z zagranicy, m.in. z krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii, Ukrainy, Rosji, Turcji, krajów Bliskiego Wschodu, a także państw ze Środkowej Afryki.

W specjalistycznych szkoleniach wzięło udział 1350 architektów, projektantów, inspektorów nadzoru, instalatorów, samorządowców, inwestorów, deweloperów, kilkaset osób pracujących w spółkach energetycznych i firmach wykonawczych, zakładach przemysłowych i usługowych. Przestrzeń targową uzupełniały specjalne strefy: Elektromobliności, OZE, Automatyki Budynkowej, Oświetlenia Terenów Publicznych oraz Teletechniki, w ramach których odwiedzający mogli zapoznać się z najnowszymi propozycjami rozwiązań oferowanymi przez wystawców.

Odnawialne źródła energii

W ciągu ostatniej dekady Polska zrobiła ogromny postęp na drodze do bardziej zielonej energetyki. Jak podaje Forbes na podstawie analiz International Renewable Energy Agency, przez ostatnie 10 lat nasz kraj rósł kilkukrotnie szybciej niż reszta Europy czy świata. Ten pościg przerwany został dwa lata temu, głównie w energetyce wiatrowej. Teraz cała nadzieja na wzrost w fotowoltaice. Podczas tegorocznej edycji Targów Elektrotechnika wystawcy, tacy jak XDISC, Voolt, Grodno i Jean Mueller, prezentowali rozwiązania dla instalacji fotowoltaicznych: panele fotowoltaiczne, układy zabezpieczeń i sterowania oraz systemy zarządzania i magazynowania energii, a także oprogramowanie do projektowania instalacji i monitorowania jej działania. Równolegle odbywały się cykle szkoleniowe i konferencje dla projektantów i inwestorów poświęcone tej tematyce, m.in. dwie sesje warsztatów BIM z zakresu OZE.

Droga do elektromobilności

Obserwując światowe statystyki tempa wzrostu pojazdów elektrycznych i biorąc pod uwagę unijne wymogi dotyczące poprawy jakości powietrza, można wnioskować, że Polskę czeka epoka nisko- i zeroemisyjnego transportu. Miniony rok upłynął pod hasłem elektryczności na drogach. Jak wynika z licznika elektromobilności uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w 2019 r. po Polsce poruszało się ponad 4 tys. pojazdów elektrycznych, które mogły korzystać z ponad 640 stacji ładowania (dane z www.pspa.com.pl na dzień 23.12.2019 r.). Biorąc pod uwagę te perspektywy, a także Program Rozwoju Elektromobilności w Polsc e, Targi Elektrotechnika przygotowały ponownie specjalną strefę oraz szkolenia poświęcone tym zagadnieniom. Specjaliści rozmawiali m.in. o stacjach ładowania zintegrowanych ze słupami oświetleniowymi, samochodach elektrycznych i budynkach mieszkalnych wyposażonych w ładowarki. Na terenie targowym firmy prezentowały różne rozwiązania stacji do ładowania pojazdów, układy napędowe, zaprezentowano również elektryczne BMW.

Automatyka budynkowa

Kolejną strefą, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem była przestrzeń związana z zagadnieniem automatyki budynkowej, w której można było spotkać inteligentne systemy i rozwiązania do obiektów przemysłowych, biur, hoteli, restauracji, a także mieszkań i domów. W tej strefie swoje produkty prezentowała m.in. firma Promar, która w ofercie posiada system monitoringu pozwalający na optymalizację zużycia energii w różnych rodzajach budynków i współpracuje z urządzeniami pomiarowymi i automatyki dowolnego producenta. Natomiast firma F&F pokazała ofertę elektronicznych urządzeń sterujących dla automatyki domowej i przemysłowej.

– Jeszcze do niedawna stosowanie systemów automatyki budynkowej oraz nowoczesnej technologii tak, aby usprawniały działanie instalacji znajdujących się w budynkach i optymalizowały zużycie mediów nie było aż tak popularne na polskim rynku. Ostatnio można jednak zaobserwować rosnące zainteresowanie stosowaniem wszelkiego rodzaju „smart” rozwiązań, przede wszystkim dlatego, że przyczyniają się one do znacznego zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem budynków. W strefie Automatyki Budynkowej postawiliśmy na produkty m.in. takich marek, jak About-S czy 5senses, które prezentowały systemy automatyki budynkowej do budynków mieszkalnych, rozwiązania dla biur oraz obiektów usługowych i handlowych, a także systemy monitoringu pozwalające na optymalizację zużycia energii – komentuje Marek Orłowski, organizator Targów Elektrotechnika, prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego.

– Obniżenie kosztów funkcjonowania budynków i obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa to dwa szkolenia organizowane przy współpracy z Fundacją Poszanowania Energii, które odbywały się w tym roku podczas targów. Frekwencja pokazuje, że temat efektywności energetycznej cieszy się dużym zainteresowaniem i poziom świadomości o konieczności działań poprawiających standard energetyczny budynków jest wśród uczestników szkoleń z każdym rokiem jest coraz większy – dodaje Jerzy Orłowski.

W rama ch Targów Elektrotechnika 2020 odbyło się wręczenie nagród w konkursach na najlepsze produkty targowe. Specjaliści oceniali: funkcjonalność rozwiązań pod względem technicznym, innowacyjność, poziom parametrów eksploatacyjnych oraz estetykę wykonania. Nagrodę główną XVIII Targów Elektrotechnika oraz Nagrodę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznano firmie Schneider Electric Polska za zabezpieczenie EASERGY P5. Marka 5 senses za Mirror TV otrzymała I Nagrodę oraz Nagrodę Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki. W trakcie uroczystości otwarcia Targów nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Osobowość Roku 2019. W konkursie Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej na Osobowość Roku 2019 branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej w kategorii „Nauka” tytuł Osobowość Roku przyznano dr. inż. Markowi Łobodzie, przewodniczącemu Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP. Natomiast w kategorii „Gospodarka” tytuł przyznano ex aequo mgr. Zbigniewowi Błażejewskiemu, prezesowi firmy Jean Mueller Polska, oraz mgr. inż. Krzysztofowi Wieczorkowskiemu, prezesowi firmy SONEL. W trzeciej kategorii „Otoczenie Biznesu” utytułowany został mgr inż. Marcin Ocioszyński, dyrektor Biura Badawczego ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich – za działania na rzecz podnoszenia świadomości znaczenia dobrowolnej certyfikacji i dobrej jakości wyrobów.

W tym roku po raz pierwszy w ramach X Wystawy TELETECHNIKA 2020 został zorganizowany konkurs „Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną”, którego celem jest promowanie budynkowych rozwiązań teletechnicznych, wykonanych zgodnie z warunkami podanymi w rozporządzeniu MTBiGM (Dz. U. 1289 z dnia 22.11.2012 rozdział 8A Warunków Technicznych dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wraz z późniejszymi zmianami). Pierwsza nagrodę przyznano firmie REM-BUDEX za wzorowo zaprojektowaną i wykonaną w wysokim standardzie instalację teletechniczną. Drugą nagrodę otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa budynku ul. Dereniowa 60 w Warszawie za projekt i realizację instalacji teletechnicznej w budynku. Trzecie miejsce zajęła Wspólnota Mieszkaniowa budynku Al. Krakowska 109 w Raszynie za inicjatywę i poprawne wykonanie instalacji teletechnicznej bez konieczności przeprowadzenia generalnego remontu.

W trakcie wydarzenia odbywały się również ćwiczenia warsztatowe z zakresu teletechniki organizowane w ramach strefy – wystawy TELETECHNIKA 2020. W warsztatach wzięło udział 170 uczniów z całej Polski, a każdy uczestnik, który zakończył cykl szkoleń otrzymał specjalny dyplom. W wydzielonym obszarze zainstalowano interaktywne stanowisko pokazowo-ćwiczeniowe dedykowane uczniom szkół technicznych. Dzięki temu młodzi ludzie mieli możliwość opanowania umiejętności z zakresu nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, a także zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi sieci światłowodowych, instalacji anten telewizji naziemnej i satelitarnej, zasadami budowy i projektowania multiswitchowych systemów dystrybucji sygnałów TV-SAT.

Wielki Finał Ligii Specjalistów 2.0

Drugiego dnia targowego, na wystawie sponsora konkursu Schrack Technik Polska, odbył się ciąg dalszy zaciętej rywalizacji, a także wyłoniono zwycięzcę Ligii Specjalistów. Przez kilka miesięcy 268 uczestników konkurowało w dwóch kategoriach: „Profesjonalistów” oraz „Uczniów i Studentów”. W strefie przygotowano również szereg szkoleń i warsztatów, które cieszyły się ogromną popularnością.

– Na Targach Elektrotechnika byliśmy już po raz trzeci, ponieważ łączymy targi z naszą formułą spotkań firmowych, zapraszamy klientów, pokazujemy nasze nowości. W przestrzeni Schrack Polska można było spotkać wiele produktów – od aparatury modułowej zabezpieczającej, poprzez rozdzielnice do 4000 A, wyłączniki, styczniki, systemy fotowoltaiczne, do stacji ładowania pojazdów i wiele innych. Na Targach Elektrotechnika mieliśmy sporą przestrzeń, do której zapraszaliśmy uczniów i studentów, aby mogli się zapoznać z rynkiem i produktami. Byliśmy również współorganizatorem Ligii Specjalistów, a na Targach odbył się Wielki Finał Konkursu, który mieliśmy przyjemność prowadzić – mówi Tomasz Racki z firmy Schrack Polska.

XIX edycja Targów Elektrotechnika odbędzie się 3–5 marca 2021 r.

