Od redakcji 10/2019

Signify neutralna na 5 rynkach pod względem emisji CO2

Szczegóły Opublikowano: poniedziałek, 16, grudzień 2019 12:34

Firma Signify z branży oświetleniowej osiągnęła neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w działalności na pięciu rynkach: Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Dalekiego Wschodu, Indii, Indonezji oraz Pacyfiku.

Dzięki temu Signify może pochwalić się neutralnością emisyjną już na 15 ze wszystkich 19 rynków, na których działa. Znacząco przybliża to firmę do osiągnięcia 100-procentowej neutralności pod względem emisji CO 2 w 2020 r., co jest jednym z celów programu zrównoważonego rozwoju „Jaśniejsze życie, lepszy świat”.

Dzięki skupieniu uwagi na wydajności energetycznej, wykorzystaniu energii odnawialnej oraz optymalizacji powierzchni biurowej emisje CO 2 na pięciu wymienionych wyżej rynkach spadły w 2019 r. w sumie o 19% na terenach nieprzemysłowych o 33%, na terenach przemysłowych o 17%, dzięki redukcji wyjazdów biznesowych o 32%, oraz o 18% w logistyce. Firma Signify rekompensuje pozostałe emisje poprzez swój wkład w projekty mające pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo, takie jak małe i średnie farmy wiatrowe w Indiach czy też elektrownia wodna w Wietnamie.

– Mamy nadzieję, że nasze osiągnięcia zainspirują inne firmy wokół nas. Zachęcamy je do przyłączenia się do inicjatyw, które do roku 2050 pozwolą osiągnąć neutralny bilans emisji dwutlenku węgla na całym świecie – powiedział Mahesh Iyer, dyrektor Signify na rynki rozwijające się.

Jako lider w zakresie projektów oszczędzających energię Signify uczestniczy w inicjatywie organizacji World Green Building Council, zgodnie z którą do 2030 roku ma osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich swoich budynkach. Ponadto firma Signify wspiera inicjatywę EV100 organizacji The Climate Group, według której do 2030 roku flota wynajmowanych przez firmę pojazdów będzie składać się w 100% z pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a także jej inicjatywę RE100 zmierzającą do wykorzystania energii odnawialnej na większą skalę. Aby dodatkowo wesprzeć te inicjatywy, podczas Tygodnia Klimatycznego 2019 w Nowym Jorku firma Signify wezwała firmy i państwa do przyłączenia się do Klubu Trzech Procent, aby umożliwić osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla na świecie przed rokiem 2050. Firma Signify otrzymała tytuł Branżowego Lidera w kategorii sprzętu i części elektrycznych w rankingu Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2019 w uznaniu jej osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju już trzeci rok z rzędu.

Źródło: SIGNIFY