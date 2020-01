Od redakcji 10/2019

Szanowni Państwo,

Systemy ogrzewania rurociągów przeznaczone są do ochrony rurociągów przed zamarzaniem, którego skutkiem może być przerwa w dostawie wody lub pęknięcie rur. Uzupełniają one straty ciepła w rurociągach wody gorącej i rurociągach przemysłowych transportujących płyny o dużej lepkości i niskiej temperaturze krzepnięcia. Systemy grzewcze mogą być instalowane na rurach, przy instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych budynków oraz na rurociągach naziemnych i podziemnych. Aby instalacja ogrzewająca rurociąg była ekonomiczna powinno się ją wyposażyć w elektroniczny regulator temperatury. Odsyłam do artykułu na temat ochrony przeciwoblodzeniowej rur i rurociągów wodnych.