Od redakcji 8/2019

Projekty PV i wiatrowe w aukcjach OZE

Szczegóły Opublikowano: poniedziałek, 28, październik 2019 11:40

Na podstawie baz projektów zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) przeanalizował dynamikę procesów inwestycyjnych w sektorach wiatrowym i fotowoltaicznym (PV).

Projekty fotowoltaiczne

Z analizy IEO wynika, że duża nadwyżka wydanych pozwoleń budowlanych dla projektów fotowoltaicznych (PV) nad elektrowniami fotowoltaicznymi już zainstalowanymi wskazuje, że moc y będzie przybywać. Potwierdza to także wzrostowy trend w mocy zainstalowanej w PV. Moc w koncesjonowanych instalacjach PV podwoiła się w stosunku do 2018 r. i wynosi 316 MW, mimo że do końca 2019 r. zostały jeszcze dwa miesiące. Obecnie ilość wydanych pozwoleń budowlanych przekracza wolumen przewidziany na tegoroczną aukcję (wynosi co najmniej 800 MW), a biorąc pod uwagę kilka ostatnich lat, widać wyraźny trend wzrostowy – niewątpliwie nowych pozwoleń budowlanych w kolejnych miesiącach będzie przybywać. Dla projektów PV głównie przeznaczony jest koszyk do 1 MW, oczywiście projekty wiatrowe również mogą wziąć w nim udział, na aukcje w grudniu 2019 r. przewidziano w tym koszyku 0,75 GW.

Dodatkowo, według projektu rozporządzenia Ministerstwa Energii, na aukcję w 2020 r. przewidziano 0,5 GW dla projektów wiatrowych i PV poniżej 1 MW. W tegorocznej aukcji projekty PV mogą również wziąć udział także w koszyku dla dużych instalacji (powyżej 1 MW) i konkurować z projektami wiatrowymi. Projekty, które będą gotowe do budowy, ale nie wezmą udziału w aukcji mogą skorzystać z innych możliwości sprzedaży wytworzonej energii, np. zawierając umowy PPA. Poza tym, warto zauważyć znaczną nadwyżkę projektów z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, czyli w początkowym stadium deweloperskim. Oznacza to bardzo duży potencjał rozwoju tego sektora i wskazuje na znaczną aktywność deweloperską.

Projekty energetyki wiatrowej

W energetyce wiatrowej do 2016 r. przyrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych był stabilny i wynosił średnio ok. 35% r/r, natomiast po 2016 r. nie przekracza 1%. Przed wejściem w życie ustawy odległościowej wzrost liczby zawartych umów o przyłączenie do sieci wynosił nawet kilkadziesiąt procent. Obecnie jest to tylko ok. 3%. Ponad dwa razy większa moc projektów na etapie zawartej umowy o przyłączenie od mocy projektów z wydanym pozwoleniem budowlanym pokazuje, że zablokowano ogromny potencjał projektów, które mogłyby zostać dokończone, gdyby nie wprowadzono niekorzystnych przepisów. Natomiast potencjał inwestycyjny stanowią te projekty, które otrzymały pozwolenia w 2016 r. i nadal mogą zostać wybudowane – według danych IEO jest ich ok. 2,48 GW. Te projekty mają szansę na udział w tegorocznej aukcji OZE, koszyk dla instalacji wiatrowych i PV powyżej 1 MW jest przewidziany aż na 2,5 GW. A na aukcję w 2020 r., według projektu rozporządzenia Ministerstwa Energii, przewidziano 1 GW dla projektów wiatrowych i powyżej 1 MW dl projektów PV. Część z projektów skorzysta z aukcyjnego systemu wsparcia, ale alternatywą może być także bezpośrednia współpraca z odbiorcą w ramach umowy PPA.

Źródło: IEO