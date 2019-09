Od redakcji 7/2019

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska oszacowała, że do 2020 r. w Europie zostanie zamontowanych 200 mln inteligentnych liczników elektrycznych, a 72% Europejczyków będzie miało inteligentny licznik w domu. Obecnie trwają prace nad nowelizacją prawa energetycznego, która ma wdrożyć w Polsce system inteligentnego opomiarowania i stworzyć przepisy dla magazynów energii. Zgodnie z proponowaną nowelizacją, do końca 2026 r. liczniki zdalnego odczytu będą zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym do 1 kV.