Od redakcji 7/2019

Pierwsze trzy inteligentne stacje transformatorowe SPS z magazynem energii trafią do klientów na Mazowszu – poinformował podczas trwających w Bielsku-Białej Targów ENERGETAB ich producent, spółka ZPUE. Zaprezentowane rok temu prototypowe urządzenie wzbudziło ogromne zainteresowanie rynku. Teraz stacje trafią do klientów z województwa mazowieckiego, w tym do innogy Stoen Operator.

Jedna ze sprzedanych stacji trafi do zakładu produkcyjnego we wschodniej części województwa mazowieckiego, kolejne będą pracowały na terenie Warszawy.

W ubiegłym roku w sąsiedztwie głównego biurowca ZPUE we Włoszczowie stanęła prototypowa, lecz w pełni funkcjonalna inteligentna stacja transformatorowa SPS (ang. Smart Power Station). Współpracuje ona z panelami fotowoltaicznymi oraz turbiną wiatrową. Stacja ma magazyn energii zlokalizowany w podziemnej kondygnacji. Magazynowana w nim energia pochodzi zarówno z sieci, jak i z odnawialnych źródeł energii. Tuż obok znajduje się zasilana przez nią ładowarka samochodowa, z której często korzystają elektryczne pojazdy.

Podczas ubiegłorocznej premiery w Bielsku-Białej stacja została zaprezentowana na stoisku producenta za pośrednictwem łącz telekomunikacyjnych oraz dotykowego panelu, za pomocą którego można było sterować aparaturą oddaloną o ok.160 km.

Vehicle-to-grid

W maju 2019 r. innogy Stoen Operator, jako pierwszy operator sieci dystrybucyjnej w Polsce, uruchomił projekt badawczy poświęcony technologii vehicle-to-grid (V2G). Innowacyjne rozwiązanie umożliwia pozyskanie energii elektrycznej z pojazdów i przekazanie jej do sieci dystrybucyjnej. Operator, za zgodą użytkownika, może aktywnie decydować o ładowaniu auta lub oddawaniu przez nie energii do sieci w zależności od różnych czynników, np. obciążenia sieci zasilającej. Nowoczesne stacje transformatorowe SPS, wyprodukowane przez ZPUE, zostaną wykorzystane w celu budowy infrastruktury V2G przez innogy Stoen Operator na terenie Warszawy. W ramach wdrożenia operator testuje połączenie układów magazynowania energii z pojazdami elektrycznymi i ich współpracę z siecią energetyczną. Bada również zwrot energii z pojazdów do sieci oraz do układów magazynowania, które są przyłączone do miejskiej stacji energetycznej. Cały program przewidziany jest na lata 2019–2020. Pierwszy etap projektu, realizowanego przez innogy Stoen Operator, obejmie analizę i ocenę współpracy pomiędzy samochodami a siecią elektroenergetyczną poprzez dedykowane punkty ładowania i potrwa do końca 2019 r. Drugi etap będzie uwzględniać badania i analizę wykorzystania technologii V2G oraz stacjonarnego zasobnika energii zlokalizowanego w nowo zbudowanej stacji transformatorowej.

– Sprostanie oczekiwaniom w zakresie niezawodności dostaw energii wymaga od operatora stosowania automatyki w sieciach przesyłowych oraz otwartości na innowacje. Technologia V2G i stosowanie mobilnego magazynowania energii mogą przynieść wymierne korzyści wszystkim uczestnikom rynku energii. Prosumenci korzystający z samochodów wyposażonych w interfejs V2G zyskają dodatkowe źródło dochodów, a rozproszone zasoby energetyczne pozwolą na rozbudowę sieci dystrybucyjnej przy mniejszych nakładach inwestycyjnych i dużo mniejszej ingerencji w środowisko naturalne – wyjaśnia Małgorzata Cybulska, dyrektor departamentu Majątek Sieciowy z innogy Stoen Operator.

Kluczem do szybkiego rozwoju sieci ładowania pojazdów dużych mocy jest połączenie ładowania pojazdów i magazynowania energii. Producenci aut elektrycznych wyposażają je obecnie w interfejsy wspierające vehicle-to-grid, które umożliwiają dwustronny przepływ energii pomiędzy pojazdem a siecią elektroenergetyczną. Postęp w dziedzinie elektromobilności sprawił, że samochody elektryczne nie tylko stanowią czystszą alternatywę dla pojazdów spalinowych, lecz także pozwalają użytkownikom na zostanie prosumentami.

Dotychczas SPS została nagrodzona m.in. podczas odbywających się w listopadzie w Lublinie Targów ENERGETICS. Znalazła także uznanie podczas zorganizowanej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Pomorskiej Gali Energetyki. Wówczas w ręce ZPUE trafiła specjalna statuetka „Innowacje w Energetyce”. W maju br. stacja została nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas wystawy EXPOPOWER.

SPS to inteligentna stacja transformatorowa z magazynem energii, przyłączami do źródeł OZE oraz ładowarkami pojazdów elektrycznych. Rozwiązanie integrujące funkcje zdalnie zarządzanej, rozdzielczo-dystrybucyjnej stacji transformatorowej, pracującej w systemie Smart Grid z dwukierunkowym inwerterem (ładowanie/oddawanie energii) współpracującym z magazynem energii, jednocześnie zapewniając możliwość ładowania pojazdów elektrycznych, zarówno osobowych jak i np. autobusów. Uzupełnieniem systemu jest możliwość zasilania magazynu energii lub odbiorców bezpośrednio z odnawialnych źródeł energii elektrycznej np. farm fotowoltaicznych czy wiatrowych. Poszczególne elementy składowe mogą tworzyć niezależne instalacje lub zarządzane przez SPS-Control pracować, jako jeden zaawansowany system.

