Od redakcji 7/2019

Przyszłość oświetlenia biurowego z Interact Office

Szczegóły Opublikowano: wtorek, 10, wrzesień 2019 14:07

Firma Signify stworzyła system Interact Office, który odpowiada na potrzeby rynku i globalne trendy. Nadrzędnym celem systemu jest pokazanie, w jaki sposób technologia może usprawnić i ułatwić zarządzanie biurem oraz jak w nim funkcjonować. Dzięki temu firmy mogą dysponować swoimi nieruchomościami bardziej przemyślanie, zwiększając produktywność i dobre samopoczucie pracowników, a także zmniejszając koszty m.in. zużycia energii elektrycznej.

Analizy rynkowe wskazują, że w związku z wykładniczym rozwojem technologii do 2035 roku na świecie będzie ze sobą połączonych nawet 250 mld urządzeń. Budynki i przestrzenie biurowe będą jednym z głównych beneficjentów inteligentnych rozwiązań, a podstawą ekspansji technologii budynkowych będzie integracja systemów. To właśnie ich konsolidacja umożliwia zwiększenie oszczędności i poprawienie komfortu użytkowania przestrzeni biurowej. Dzisiejsze „inteligentne budynki” przynoszą korzyści zarówno administratorom, dostarczając wiele informacji o sposobie użytkowania danego biura, jak i samym pracownikom, pozwalając na personalizację ich miejsca pracy.

System Interact Office powstał w myśl wykorzystania infrastruktury oświetleniowej nie tylko do kompensacji ciemności, lecz także np. do analizy zajętości przestrzeni. Kontrolataka odbywa się przez specjalne czujniki wbudowane w oprawy oświetleniowe, które komunikują się ze sobą, dzięki czemu zyskujemy dostęp do danych o użytkowaniu przestrzeni przez pracowników.

The Edge w Amsterdamie to „najinteligentniejszy budynek na świecie”, a zarazem jeden z pierwszych biurowców z systemem Interact Office. W 2016 roku budynek wyposażono w nowoczesne sensory do mierzenia zajętości przestrzeni. Firma Deloitte, która posiada tam swoją siedzibę, już po trzech latach wykorzystywania systemu zwiększyła liczbę pracowników w budynku o 1000 osób, a koszt przestrzeni przypadającej na jednego pracownika spadł o 35%.

– System Interact to przełomowe rozwiązanie, które powstało dzięki połączeniu trzech technologii: LED, chmury obliczeniowej i Internetu Rzeczy. LED gwarantuje wysoką jakość oświetlenia i redukcję kosztów energii elektrycznej. Chmura zapewnia swobodny, zdalny dostęp do systemu, z każdego miejsca na świecie. Natomiast Internet Rzeczy pozwala zbierać dane, które służą między innymi do optymalizacji wykorzystywanej przestrzeni – wyjaśnia Iwona Łuniewska-Plona, Business Development Manager w Signify.

Dzięki protokołowi API inteligentne oświetlenie Interact można w łatwy sposób integrować z innymi systemami do obsługi biur, jak BMS czy system klimatyzacji. Oprócz danych na temat oświetlenia czy zajętości przestrzeni Interact może dostarczyć informacje o temperaturze, wilgotności powietrza, stężeniu CO 2 i poziomie hałasu. System współpracuje z różnymi aplikacjami, które umożliwiają zarządcom oraz administratorom budynków na tworzenie bardziej komfortowych miejsc pracy, a także zdalne zarządzanie i sterowanie budynkiem.

– Jednym z wyzwań, przed jakimi dziś stoją firmy, jest tworzenie takich miejsc pracy, w których będzie czuł się dobrze zarówno 25-latek, jak i 55-latek. Wymaga to jednak innego podejścia do projektowania przestrzeni biurowej, która musi dać użytkownikowi możliwość dopasowania jej do swoich indywidualnych potrzeb. Odpowiedzią na to jest właśnie system Interact – mówi Agnieszka Operhalska, dyrektor sprzedaży Rynku Komercyjnego w Signify.

Personalizacja biura to kolejny trend obok nowych technologii, który odegrał istotną rolę w procesie projektowania Interact. W ramach systemu pracownicy zyskują dostęp do aplikacji, dzięki której mogą między innymi, sterować oświetleniem, wywoływać sceny oświetleniowe czy zmienić temperaturę w pomieszczeniu, a w efekcie czuć się jeszcze bardziej komfortowo i przyjemnie w danym miejscu.

Źródło: SIGNIFY