Od redakcji 5/2019

Szczegóły Opublikowano: piątek, 26, lipiec 2019 12:37

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony w dniu 23 lipca br. przez premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet wynosi 1 mld zł. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2–10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 r.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

„Program Mój Prąd to bardzo istotne wsparcie dla rozwoju produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Dzięki promowaniu prosumenckiego wytwarzania energii nie tylko wzmacniamy lokalne bezpieczeństwo energetyczne Polaków i poprawiamy czystość powietrza, którym oddychają, lecz także wzmacniamy polską gospodarkę – minister energii Krzysztof Tchórzewski.

– Mój Prąd to kolejny program przygotowany we współpracy z Ministerstwem Energii na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, finansowany ze środków NFOŚiGW. Tym razem stawiamy na zwiększenie dostępności rozwiązań prosumenckich w gospodarstwach domowych, w szczególności tych, które są zlokalizowane na terenach słabiej zurbanizowanych – podkreślił minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dzięki realizacji Programu Mój Prąd ilość energii wyprodukowanej ze wszystkich instalacji wyniesie ok. 1 TWh. W ten sposób unikniemy emisji 600–800 tys. ton CO 2 rocznie – dodał minister.

Szczegółowe założenia programu „Mój Prąd”:

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2 kW do 10 kW.

Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł.

Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”.

Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem.

Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej.

Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej; można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW.

Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).

Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie – tzn. wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji).

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność.

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW).

Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją).

Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV.

Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji).

Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Na koniec 2018 r. w Polsce funkcjonowało ponad 54 tys. mikroinstalacji (wzrost o 88% r/r, oraz o 235% w porównaniu z 2016 r.) o łącznej mocy 343 MW (wzrost o +87% w porównaniu z 2017 r. oraz +235% w porównaniu z 2016 r). W tym roku kontynuowane jest dalsze zwiększanie dynamiki w tym obszarze. Według danych za I kwartał 2019 r. moc zainstalowana zwiększyła się o ponad 72 MW (najwyższy przyrost mocy mikroinstalacji w historii) i wyniosła na dzień 31 marca 2019 r. ponad 415 MW, natomiast liczba mikroinstalacji wzrosła o ponad 11 tys. i wyniosła ponad 65 tys. na koniec I kwartału.

Źródło: Ministerstwo Energii