Od redakcji 5/2019

Szczegóły Opublikowano: wtorek, 09, lipiec 2019 13:45

Globalworth, inwestor biurowy w Polsce i Rumunii, we współpracy z firmą Signify przeprowadził pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej wdrożenie rozwiązania zapewniającego komunikację bezprzewodową z wykorzystaniem fal świetlnych. Trulifi jest dostępne w warszawskim biurowcu Spektrum Tower. Inwestycje w nowe technologie usprawniające korzystanie z przestrzeni należących do spółki to jeden z filarów strategii rozwoju Globalworth w Polsce.

Jeszcze na początku XIX wieku zaledwie 3% populacji świata mieszkała w miastach. Obecnie połowa ludzkości zgromadzona jest w mniejszych lub większych aglomeracjach, a do 2050 roku odsetek ten ma wzrosnąć do 75%. Już teraz 90% naszego czasu spędzamy w budynkach. Dlatego też technologie, które ułatwiają korzystanie z budynków, zarządzanie nimi oraz usprawniają życie w miastach, to przyszłość sektora nieruchomości. Owe technologie określa się mianem PropTech – jest to skrót od angielskiego zwrotu property technology.

Obecnie tylko w Europie działa ponad 2400 start-upów, które tworzą rozwiązania technologiczne w branży nieruchomości komercyjnych. Według szacunków fundacji Proptech Poland, w Polsce jest ich ponad 100. Tylko w pierwszym półroczu 2019 roku młode firmy proptechowe z całego świata zebrały od inwestorów ponad 12,9 mld dolarów na dalszy rozwój.

Boom na rozwiązania technologiczne w branży nieruchomości wynika przede wszystkim z potrzeb najemców. Według badania CBRE EMEA Occupier Survey 2019, 46% firm jest w stanie płacić o 10% więcej za wynajem powierzchni biurowej, jeżeli znajduje się ona w budynku zapewniającym dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 70% organizacji przebadanych przez CBRE zamierza zwiększyć inwestycje w rozwiązania proptechowe w ciągu najbliższych trzech lat, a 83% zakłada, że takie technologie jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe będą miały znaczący wpływ na ich biznes.

Innowacje technologiczne oczekiwane przez najemców

Wyniki międzynarodowego badania są zbliżone to realiów polskiego rynku. Jak wynika z raportu „Technologie w branży nieruchomości PropTech 2018” opracowanego przez SkyConcept oraz redakcję Eurobuild, 83% kadry zarządzającej sektora nieruchomości w Polsce uważa, że nowoczesne technologie są motorem napędowym rozwoju biznesu na rynku real estate. 71% firm z branży ocenia, że firmy technologiczne są bardzo dobrze przygotowane do współpracy z korporacjami, a 62% firm z sektora biurowego uważa, że postępujący rozwój technologii i innowacji w najbliższych 5 latach w znacznym stopniu wyręczy ludzi w wykonywanych przez nich obowiązkach.

– W Globalworth dostrzegamy zmiany zachodzące na rynku nieruchomości i wiemy, że warto stać się istotną częścią transformacji cyfrowej naszego sektora. Wynika to z naszej strategii, ale również z chęci dbania o interesy naszych najemców. Chcemy dostarczać nie tylko nowoczesną przestrzeń biurową w doskonałych lokalizacjach, lecz także nowe technologie, dzięki którym użytkowanie tej powierzchni jest łatwiejsze i jeszcze bardziej komfortowe. Właśnie ze względu na te potrzeby rozpoczęliśmy współpracę z Signify przy pierwszym w regionie CEE wdrożeniu technologii Trulifi. Oferuje ona nie tylko szybki i bezpieczny internet, ale również wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych – wyjaśnia Grzegorz Strutyński, Commercial Director w Globalowrth Poland.

Pierwsze w regionie CEE wdrożenie technologii Trulifi

Trulifi zamiast sygnałów radiowych (takich jak WiFi, 4G/5G, Bluetooth itp.) wykorzystuje fale świetlne, aby umożliwić niezawodną, bezpieczną, dwukierunkową komunikację bezprzewodową z prędkościami znacznie przewyższającymi większość konwencjonalnych technologii bezprzewodowych stosowanych w miejscach pracy. Firma Globalworth zainstalowała w trzech salach konferencyjnych w swojej nieruchomości Spektrum Tower w Warszawie wersję Trulifi 6002.

Rozwiązanie firmy Signify bazuje na optycznych, bezprzewodowych nadajniko-odbiornikach, które są wbudowane w oprawy oświetleniowe marki Philips lub mogą zostać do nich dodane. Oznacza to, że użytkownicy nie muszą usuwać i wymieniać istniejącej infrastruktury oświetleniowej, aby uzyskać doskonałą jakość światła i łączność bezprzewodową. Rozwiązanie, które zostało zainstalowane w biurze Globalworth, obejmuje urządzenia LiFi wykorzystujące wiązkę podczerwoną gwarantującą dwukierunkowy przesył danych do prędkości 150 Mb/s. Łączność bezprzewodowa działa w każdych warunkach oświetleniowych – nawet przy wyłączonym świetle. Prędkość transmisji jest na tyle wysoka, że umożliwia jednoczesne strumieniowanie 30 filmów o rozdzielczości 1080p (HDTV). Odbiornik USB, podłączony do laptopa, jest potrzebny do odbioru sygnału LiFi oraz pełni rolę nadajnika, który wysyła dane z powrotem do urządzenia.

– Częstotliwości radiowe są coraz bardziej obciążone, natomiast widmo światła to niewykorzystany zasób o dużej przepustowości. Technologia Trulifi od Signify to gwarancja ultraszybkiego, niezawodnego i stabilnego przesyłu danych. Jako firma oświetleniowa dbamy o to, aby nasi klienci mogli cieszyć się najwyższej jakości energooszczędnym światłem oraz najnowocześniejszą formą łączności – tłumaczy Radosław Buczkowski, szef działu projektowego Signify.

Nowe technologie w Spektrum Tower

Technologia Trulifi zainstalowana w trzech salach konferencyjnych pozwalające na bezpieczną i szybką transmisję danych poprzez fale świetlne to jedna z wielu innowacji oświetleniowych, jakie znajdują się w warszawskim biurze Globalworth. Koncepcja nowego zagospodarowania przestrzeni została stworzona z myślą o jego pracownikach, ale również o przyszłych najemcach. W biurze należącym do Globalworth zainstalowano oświetlenie bioadaptacyjne (Human Centric Lighting), które może być dostosowane do rytmu zegara biologicznego, reagując na zmianę pory dnia i warunków atmosferycznych.

Pracownicy biura mają także możliwość niemal pełnej personalizacji swojego środowiska pracy. Dzięki intuicyjnej w obsłudze aplikacji mogą z łatwością zmienić ustawienia światła i temperatury przy swoim biurku z poziomu smartfona. Z kolei specjalne panele ścienne zamontowane w salach konferencyjnych dają możliwość łatwego doboru scen świetlnych w zależności od potrzeby: inne dla telekonferencji, prezentacji przed klientem czy spotkania kreatywnego. Potrzebujący ciszy pracownicy będą mogą natomiast skorzystać z pokoi, w których zainstalowane zostały specjalne oprawy tłumiące hałas. Z kolei zlokalizowane przy recepcji ekrany informacyjne, dzięki połączeniu z inteligentnym systemem oświetleniowym, na bieżąco pokazują dostępność sal konferencyjnych i pokoi. To, co łączy wdrożone w Spektrum Tower rozwiązania, to fakt, że mają one na celu poprawę wygody użytkowników biura, przy jednoczesnym podniesieniu ich efektywności.

Źródło: SIGNIFY