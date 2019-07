Od redakcji 5/2019

Energooszczędna szkoła dzięki systemom automatyki

Rozwiązania typu „smart home” są coraz częściej wykorzystywane nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale i publicznych, jak placówki oświatowe. Zespół Szkół w Starej Łubiance (woj. wielkopolskie) to najnowszy przykład na to, jak automatyka budynkowa może zwiększać komfort i bezpieczeństwo użytkowników, a z drugiej strony zmniejszać koszty eksploatacji.

Budynki odpowiadają za 40 proc. zużycia energii i ok. 36 proc. emisji CO 2 w Unii Europejskiej. Ograniczenie obu tych parametrów jest więc obecnie koniecznością, głównie w kontekście postanowień Porozumienia Paryskiego. Podczas zeszłorocznego szczytu klimatycznego w Katowicach zwracano uwagę, że w przeciwieństwie do czasochłonnych projektów międzynarodowych, szybkie i wymierne efekty dają inicjatywy przeprowadzane lokalnie, na poziomie samorządów.

Jednym z nich jest modernizacja Zespołu Szkół w Starej Łubiance. System sterowania zainstalowany w placówce, obejmujący odzyskiwanie ciepła, kontrolę temperatury czy czujniki ruchu, zapewnia racjonalne korzystanie z energii elektrycznej, a także optymalizuje lokalne ogrzewanie nawet o 25 proc. Technologie i oprogramowanie wykorzystywane w placówce dostarczyła firma ABB.

– Inwestycja zrealizowana w Zespole Szkół w Starej Łubiance zapewniła nie tylko bardziej komfortowe warunki pracy uczniom i nauczycielom, lecz także wymierne korzyści dla środowiska odczuwalne przez gminę. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli objąć podobną modernizacją również inne obiekty użytku publicznego w naszej okolicy – mówi wójt Gminy Szydłowo, Tobiasz Wiesiołek.

Poznańska firma AUTOMATIQ, która odpowiada za wykonanie instalacji, zastosowała system sterowania ABB-free@home. System zarządza ogrzewaniem i oświetleniem w 17 klasach. Wbudowane czujniki ruchu pozwalają na lokalne i zdalne sterowanie oświetleniem. Ponadto w każdej z sal zamontowano czujnik automatycznie obniżający ustawioną temperaturę po wykryciu nieobecności przez co najmniej 30 minut. To oszczędność energii, ale i dodatkowa funkcja bezpieczeństwa, ponieważ nocą sensory będą w stanie wykryć intruza, np. po otwarciu okna system zablokuje ogrzewanie w danym pomieszczeniu oraz powiadomi obsługę budynku.

Z kolei stacja pogodowa ABB umożliwia stworzenie szeregu funkcji centralnych ułatwiających eksploatację budynku, jak choćby automatyczne gaszenie oraz zapalanie świateł, a dodatkowo dostosowuje ogrzewanie do bieżącej temperatury na zewnątrz. Inteligentny system, który już raz „nauczy się” harmonogramu funkcjonowania budynku, na co dzień nie będzie potrzebował dodatkowego sterowania.

– System testujemy od kilku miesięcy, ale optymistycznie patrzymy w przyszłość i liczymy na znaczne oszczędności w najbliższych latach. Zastosowane rozwiązania pozwalają bowiem obniżyć koszty eksploatacji i oszczędzać energię – zaznacza Ewa Żychlińska, dyrektor Zespołu Szkół w Starej Łubiance.

To nie pierwsza tego typu instalacja, w którą zaangażowana była firma ABB. W 2017 roku ukończony został projekt systemu automatyki budynkowej w szkole podstawowej w Żukowie (woj. zachodniopomorskie). Wdrożone rozwiązania pozwoliły w efektywny oraz prosty sposób sterować oświetleniem, klimatyzacją i wentylacją z możliwością odzyskiwania ciepła. Dodatkowo na dachu szkoły zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne z inwerterami ABB, dzięki którym placówka jest w stanie sama wytwarzać energię elektryczną według własnych potrzeb.

Realizacje takie, jak w Starej Łubiance i Żukowie mogą zmobilizować inne placówki edukacyjne do wykorzystywania rozwiązań automatyki. Tego typu projekty pokazują bowiem, że nowoczesne technologie służą nie tylko samym uczniom, ale również zmniejszają negatywne oddziaływanie budynków na środowisko.

Źródło: ABB, zdjęcia: Michał Sokołowski