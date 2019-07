Od redakcji 5/2019

System magazynowania energii elektrotermicznej

czerwiec 2019

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) jako pierwszy na świecie rozpoczął eksploatację systemu magazynowania energii elektrycznej i cieplnej (ETES).

Magazyn ciepła, który został uroczyście otwarty w Hamburgu-Altenwerder, zawiera ok. 1000 ton skał wulkanicznych, które są nośnikiem energii. Jest zasilany energią elektryczną przekształconą w gorące powietrze za pomocą grzałki oporowej i dmuchawy, która podgrzewa skałę do temperatury 750 °C. W przypadku szczytów zapotrzebowania ETES wykorzystuje turbinę parową do reelektryfikacji zmagazynowanej energii. W ten sposób zakład pilotażowy ETES może przechowywać do 130 MWh energii cieplnej przez tydzień. Ponadto pojemność magazynowa systemu pozostaje niezmienna przez cały cykl ładowania.

Celem instalacji pilot ażowej jest ewidencja systemowego magazynowania ciepła w sieci oraz szeroko zakrojone przetestowanie magazynowania ciepła. W ramach kolejnych działań Siemens Gamesa planuje wykorzystanie swojej technologii magazynowania w komercyjnych projektach oraz zwiększenie pojemności i mocy magazynowej. Celem w najbliższej przyszłości jest magazynowanie energii w zakresie kilku gigawatogodzin (1 GWh odpowiada dziennemu zużyciu energii elektrycznej przez ok. 50 000 gospodarstw domowych).

