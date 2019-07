Od redakcji 5/2019

Profesjonaliści wierni zakupom stacjonarnym

Szczegóły Opublikowano: środa, 26, czerwiec 2019 10:04

Dla większości zawodowców Internet to główne źródło informacji, ale w przypadku zakupów najpopularniejsze są wciąż tradycyjne kanały – wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Keralla Research wśród użytkowników profesjonalnych elektronarzędzi.

Jeśli chodzi o wybór elektronarzędzi, profesjonaliści często polegają na własnym doświadczeniu, jednak jak się okazuje, nie zawsze jest ono wystarczające. Fachowcy oczekują przede wszystkim informacji o możliwości przetestowania nowych narzędzi i elektronarzędzi (takie zdanie ma blisko 70 proc.), a dobrą do tego okazją są pokazy elektronarzędzi. Jak podkreślają profesjonaliści, często nie biorą oni udziału w takiej formie promocji sprzętu nie ze względu na brak zainteresowania pokazami, ale dlatego, że nie mają wiedzy o tym, kiedy i gdzie pokazy są organizowane.

Jak wynika z badań Instytutu Keralla Research, potrzebnych informacji zawodowcy najczęściej szukają za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej (82,1 proc.), a także bezpośrednio ze strony producentów – tam wiedzę branżową pozyskuje 73,1 proc. fachowców. Portale społecznościowe pełnią już nie tylko rolę służącą wymianie informacji między użytkownikami elektronarzędzi, ale coraz częściej profesjonaliści czerpią z nich wiedzę zawodową, dotyczącą m.in. wyboru sprzętu i wykorzystania pełni jego możliwości. Media społecznościowe to też dobry sposób na dotarcie do fachowców z informacjami, których potrzebują – np. o planowanych pokazach elektronarzędzi.

Choć profesjonaliści szukają w sieci informacji, to elektronarzędzia najczęściej kupują w stacjonarnych punktach sprzedaży. Możliwość sprawdzenia ergonomii sprzętu, a także uruchomienie go przed zakupem to nadal istotne przewagi sklepu stacjonarnego, stąd wyłącznie w takich puntach zaopatruje się 77,3 proc. zawodowców.

Raport „Narzędzia i Elektronarzędzia – Aktualne Praktyki Zakupowe Profesjonalistów i Potencjał Marek 2019”.

Instytutu Keralla Research, zdjęcie: AEG