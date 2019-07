Od redakcji 5/2019

Siemens otworzy produkcję szaf sterowniczych

W październiku tego roku Siemens planuje w parku logistycznym MLP Wrocław oddać do użytku zakład produkujący wysokiej klasy szafy sterownicze. W Polsce będzie ich powstawać ponad tysiąc rocznie. Urządzenia będą również eksportowane do Unii Europejskiej. Zatrudnienie w zakładzie znajdzie blisko 150 osób. Podwrocławska fabryka to pierwsza taka inwestycja Siemensa w naszym kraju. To także odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wyposażenie cyfrowych fabryk.

– Decyzja o ulokowaniu zakładu w Polsce zapadła w centrali Siemensa AG. Konkurowaliśmy m.in. z Czechami. Zdecydowała przede wszystkim bliskość krajowego klienta, odległość od bliźniaczej fabryki koncernu w Chemnitz oraz zaangażowanie po stronie pracowników polskiej spółki Siemensa. Cieszy mnie to podwójnie, ponieważ nie tylko rozszerzamy działalność w naszym kraju, lecz istotnie zwiększamy swój wkład w rozwój polskiego przemysłu 4.0 – mówi Dominika Bettman, prezeska Siemens Polska (na zdj.).

Zatrudnienie w Mirkowie znajdzie ok. 150 osób – przede wszystkim na stanowiskach technicznych, ale także kierowników projektu. Trwa rekrutacja liderów nowego zakładu, którzy przejdą specjalistyczne szkolenia w Niemczech. Pierwsi pracownicy zostaną wybrani już w lipcu br.

Szafa sterownicza to mózg cyfrowej fabryki. Steruje jej całą pracą, zarządza liniami produkcyjnymi. Bez niej nie może funkcjonować żadna zautomatyzowana jednostka. Wraz z postępującą automatyzacją przemysłu zapotrzebowanie na szafy stale rośnie. Ich brak, awaria lub nieodpowiedni projekt potrafią zahamować prace fabryki na długie tygodnie. Wymusza to konieczność szybkiej rozbudowy potencjału produkcyjnego, rozproszenia produkcji i lokowania jej blisko użytkownika końcowego.

W podwrocławskim zakładzie Siemensa powstawać będzie blisko 1250 takich urządzeń rocznie, m.in. na rzecz przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego. Montowane tam szafy będą wyposażane w układy sterowania numerycznego, napędowe i inne podzespoły z oferty Siemensa.

Głównymi odbiorcami produkowanych w Polsce szaf sterowniczych będą przede wszystkim krajowe oraz niemieckie firmy. Mniejsze partie trafią do Czech, Austrii, Szwajcarii i północnych Włoch.

Uruchomienie linii montażowych zaplanowane jest na październik tego roku. W przyszłości zakład i linie montażowe mogą być rozbudowywane.

