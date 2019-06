Od redakcji 4/2019

Dwie nowe linie kabli elektrycznych

piątek, 28, czerwiec 2019 09:23

Firma Eltrim Kable wprowadziła do swojej oferty nowe linie wyrobów – EL-Instal i ELT-Servo. EL-Instal to linia przewodów elektroinstalacyjnych o podwyższonej klasie reakcji na ogień. Powstała w odpowiedzi na nowe wymagania stawiane przez rozporządzenie CPR i zapotrzebowanie rynku na tego typu przewody.

EL-Instal mają zastosowanie m.in. w obiektach o podniesionych wymaganiach przeciwpożarowych, tj. hotele, szpitale, teatry, lotniska i innych budowlach użyteczności publicznej.

ELT-Servo to kable do połączeń elektrycznych pomiędzy silnikami a falownikami. Polecane są do stosowania z pompami przemysłowymi, wentylatorami, przenośnikami taśmowymi i instalacjami klimatyzacyjnymi. Podwójny ekran chroni kabel przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i zapobiega ich emisji na zewnątrz. Do podłączeń na stałe i do sporadycznego swobodnego zginania, bez obciążeń rozciągających. W zależności od typu mogą być stosowane wewnątrz lub na zewnątrz budynków, a także układane w ziemi. Powłoka zewnętrzna ma dobrą odporność na działanie olejów i nie podtrzymuje ognia. Kable o izolacji z XLPE mogą pracować do 90 °C temperatury izolacji, co pozwala na wyższe obciążenie żyły niż kable ze standardową izolacją polietylenową PE.

Źródło: ELTRIM