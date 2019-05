Ruszyła produkcja w inteligentnej fabryce Rittal

Firma Rittal zakończyła budowę zakładu przemysłowego w miejscowości Haiger w środkowej Hesji. Jest to największa inwestycja w historii firmy o łącznej wartości 250 mln euro. Ta najnowocześniejsza na świecie fabryka produkuje nowe serie obudów sterowniczych Kompakt AX i małogabarytowych KX. Fabryka jest całkowicie zgodna z kryteriami Przemysłu 4.0.

Dla zarządu firmy Rittal idea Przemysłu 4.0 to nie tylko teoretyczna wizja – dowodem jest nowa, inteligentna fabryka (Smart Factory), która znajduje się w Haiger. W nowych halach produkcyjnych automatycznie wytwarzane jest ponad 9000 obudów sterowniczych Kompakt AX i obudów małogabarytowych KX dziennie. Produkowane są one na ponad 100 nowych i ultranowoczesnych maszynach oraz komponentach urządzeń, na powierzchni przekraczającej 24 000 m2. Zakład w Haiger przetwarza ok. 35 000 ton stali rocznie.

Zakład w Haiger jest pilotażowym projektem wdrażania zasad Przemysłu 4.0 w praktyce. Fabryka jest dla firmy Rittal obiektem innowacyjnym oraz referencyjnym dla nowych produktów i usług związanych z Przemysłowym Internetem Rzeczy (ang. Industrial Internet of Things, IIoT). Choćby zastosowane Klimatyzatory Blue e+, które zwiększają efektywność energetyczną, a poprzez interfejs IIoT są zintegrowane z systemami monitorowania i zarządzania energią. Cały park maszynowy stale dostarcza dane o sterowaniu oraz aktualnym stanie pracy zakładu. Dane te w przyszłości będą trafiać do centrum danych typu Edge.

Komunikacja w fabryce

W procesie produkcyjnym park maszynowy w Haiger w znacznym stopniu samodzielnie się konfiguruje – w zależności od wytwarzanych przedmiotów lub podzespołów. Jeszcze do niedawna niezależne procesy produkcji – takie jak skracanie, krawędziowanie, spawanie i lakierowanie – przeprowadzane były osobno dla każdego zlecenia. W nowym zakładzie wszystkie obiekty produkcyjne są ściśle zintegrowane z systemem zarządzania produkcją. Pod koniec procesu poszczególne podzespoły łączą się automatycznie w gotowy produkt, na którym umieszczony zostaje kod QR, który pozwala na identyfikację w procesie dalszej obróbki u klienta. W zakładzie w Haiger maszyny i systemy transportu komunikują się ze sobą oraz z systemami nadrzędnymi poprzez nowoczesne sieci telekomunikacyjne. Przemieszczaniem w fabryce zajmuje się obecnie 20 systemów automatycznego transportu. Pakowanie, oznakowanie, dalszy transport do dystrybucji – to wszystko również odbywa się automatycznie. „Samouczące się”, bazujące na zaprogramowanej wiedzy systemy skracają czas przestojów oraz planują konserwacje, co minimalizuje ryzyko wystąpienia usterek. Cyfrowa realizacja zamówień gwarantuje ciągłą dostępność oferty wraz z akcesoriami w Globalnym Centrum Dystrybucji. To zamyka cyfrowy łańcuch – od konfiguracji i inżynierii u klienta, aż po dostawę.

Nowy wymiar pracy

Nowy, inteligentny rodzaj produkcji przemysłowej wpływa także na pracowników. Dotychczas wyczerpujące czynności manualne – takie jak transport materiałów – zostają zredukowane do minimum lub stają się całkowicie zbędne. Dzięki temu pracownicy w coraz większym stopniu są angażowani w sterowanie, monitorowanie i optymalizację procesów produkcyjnych. Firma Rittal zapewnia stałe doskonalenie zawodowe pracowników w ramach programu Loh Academy.

Nowa technologia poprawia warunki i jakość pracy. Zakład jest cichy, czysty i efektywny energetycznie. Zaprojektowane i przemyślane zostały także rozwiązania proekologiczne – wytwarzane w nowej lakierni ciepło jest konsekwentnie wykorzystywane ponownie, podobnie jak woda – w obiegu zamkniętym.

Inżynierowie Rittal opracowali nowe, systemowe rozwiązanie dla Przemysłu 4.0. Począwszy od inżynierii, przez zamawianie, aż po automatyzację – firma oferuje kompleksowe rozwiązania wzdłuż całego łańcucha wartości w budowie urządzeń sterowniczych i rozdzielczych. W formie cyfrowego bliźniaka dostarcza wysokiej jakości dane oraz narzędzia do konfigurowania i projektowania dla całych procesów konstrukcji oraz obróbki. Obecnie, w tym nowoczesnym środowisku systemowym, obok klimatyzatorów Blue e+ i szaf pełnogabarytowych VX25, zintegrowane zostały także nowe obudowy Kompakt AX oraz małogabarytowe KX.

