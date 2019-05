Jak zwiększyć szansę na sukces cyfrowej transformacji?

Współczesny zmieniający się świat wymaga, aby przejść z podejścia „zapobiegam” na „przewiduję”. Innovation Summit w Pradze, gromadząc ponad 400 klientów i partnerów, pokazał, że proaktywne podejście dotyczy nie tylko możliwości nowych technologii w zakresie rozpoznawania problemów zanim się pojawią, lecz pozwala przyjąć podobne podejście w skali całej gospodarki.

Innovation Summit to cykl spotkań dla partnerów, organizowanych przez Schneider Electric na całym świecie – dotychczas miały miejsce w wielu miastach, m.in. Singapurze, Atlancie, Helsinkach, Paryżu, Hong-Kongu, a teraz w Pradze. Na ponad 500 m2 centrum ekspozycyjnego, Schneider Electric zaprezentował w działaniu innowacyjne technologie z obszaru: Ecostruxure Building, EcoStruxure Power, EcoStruxure Machine, EcoStruxure Plant, EcoStruxure Grid oraz EcoStruxure IT. Spotkanie w Pradze było także potwierdzeniem, że bez silnego partnerstwa i współpracy nowe technologie nie przyniosą dużej wartości – liczą się przede wszystkim ludzie.

– Widzimy, że obecny model produkcji i konsumpcji energii jest nie do utrzymania. Emisja CO 2 prowadzi do globalnego ocieplenia i coraz bardziej gwałtownych zjawisk pogodowych. Kluczem do zrównoważonego modelu zarządzania energią jest efektywność. Z jednej strony chodzi o konsumpcję – obecnie nie wykorzystujemy ok. 70% energii, którą otrzymujemy. Z drugiej strony musimy zwrócić uwagę na proces produkcji energii – korzystając z paliw kopalnych wykorzystujemy tylko 40% wyprodukowanej energii, pozostałe 60% tracimy – mówi Jacek Łukaszewski, prezes, Klaster Polski, Czech i Słowacji w Schneider Electric.

W kontekście źródeł energii już widać zwrot w stronę odnawialnych źródeł energii (OZE) – do 2040 r. w Australii 45% energii ma pochodzić właśnie z tego typu źródeł. Niemcy zadeklarowały jeszcze wyższy udział – nawet 65% do 2030 r. Przejście na OZE sprawi, że źródła energii ulegną decentralizacji – będziemy mieć do czynienia z połączeniem konsumpcji i produkcji, co w dużym stopniu zmieni tradycyjny system zasilania.

Nowe cyfrowe wyzwania

Model energetyczny musi ulec zmianie nie tylko dlatego, że aktualny powoduje nieodwracalne zmiany w środowisku i jest nieefektywny, ale także dlatego, że współczesna gospodarka stawia wobec systemów zasilania zupełnie nowe wyzwania.

– Po pierwsze, korzystamy z coraz większej liczby komunikujących się urządzeń. Szacuje się, że tak jak w 2017 roku globalnie przybywało 1,1 zettabajtów (red. 1021 bajtów) danych na rok, tak w 2021 roku będzie to już 3,3 zettabajtów rocznie – liczba danych, które możemy wykorzystać rośnie wykładniczo. To istotnie zmieni sposób, w jaki konsumujemy energię i wnosi do systemów zasilania dużą złożoność operacyjną. Po drugie, współczesny świat musi funkcjonować non-stop, bez chwili przestoju – mówi Jacek Łukaszewski.

To jak ważne jest utrzymanie zasilania najlepiej widać, jeśli przeanalizujemy średnie koszty przestojów dla przedsiębiorstwa z danego sektora gospodarki: 1 minuta bez zasilania dla firmy z branży telekomunikacyjnej to koszt 30 tys. euro, a 1 godzina przestoju dla przedsiębiorstwa z sektora finansowego może nieść straty rzędu nawet 6 mln euro. Z kolei jednorazowy przestój w fabryce produkującej półprzewodniki może generować nawet 3,8 mln euro kosztów. W przypadku innych branż będzie to odpowiednio: 750 tys. euro w centrum danych, 350 tys. euro w hucie stali i 250 tys. euro w hucie szkła.

Tylko 16% firm z sukcesem przechodzi pełną cyfrową transformację 1 – problemy, z jakimi się mierzą odzwierciedlają wyzwania, jakie stoją przed całą gospodarką.

Przewidywać i zmieniać

Biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania digitalizacji, liderzy cyfrowej transformacji muszą współtworzyć zmiany, a nie tylko się im poddawać.

– Zmiany, jakie obserwujemy, takie jak decentralizacja źródeł energii, ogromna liczba danych czy wymóg pracy bez przestojów są na tyle szybkie, że człowiek nie jest w stanie za nimi nadążyć. Mają nam w tym pomóc nowe technologie – wiedząc dokładnie, jak konsumujemy energię, jesteśmy w stanie o 30% bardziej efektywnie zarządzać jej wykorzystaniem. Ponadto mając świadomość na temat pracy naszych krytycznych zasobów, jesteśmy w stanie zwiększyć ich efektywność nawet o 22% – mówi Jacek Łukaszewski.

Eksperci podkreślają, że skala korzyści płynących z rozwiązań cyfrowych zależy od tego, czy są stosowane pojedynczo, czy też wdrożone do całego ekosystemu.

– W Schneider Electric stworzyliśmy platformę do zarządzania energią oparty na programie EcoExpert, który łączy specjalistów w zakresie wdrażania EcoStruxure. Globalnie to już sieć 3500 partnerów, a będzie ich jeszcze więcej, bo co roku obserwujemy dwucyfrowy wzrost procentowy liczby partnerów. Cyfrowa transformacja przynosi dużo lepsze efekty, jeśli włącza się do niej cały ekosystem – użytkowników końcowych, integratorów systemów czy projektantów – mówi Anna Nowak-Jaworska, wiceprezes Działu Building, Klaster Polski, Czech i Słowacji w Schneider Electric.

Źródło: SCHNAIDER ELECTRIC

[1] Prezentacja: Pavel Kysilka, Lead exponentially!, Innovation Summit Prague, 24 maja 2019