OSRAM oświetli Konkurs Eurowizji

Szczegóły Opublikowano: poniedziałek, 13, maj 2019 10:21

Współpraca OSRAM z organizatorem Konkursu Piosenki Eurowizji to już tradycja. Po raz piąty z rzędu rozwiązania oświetleniowe należącej do OSRAM firmy Claypaky będą oświetlać scenę konkursu, co zapewni niezwykłe doznania widzom i artystom.

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w stolicy Izraela – Tel Awiwie od 14 do 18 maja 2019 roku. Większość ruchomych głów oświetlających scenę w Międzynarodowym Centrum Kongresowym została dostarczona przez firmę Claypaky.

– Cieszymy się, że również w tym roku jesteśmy oficjalnym partnerem oświetleniowym Konkursu Piosenki Eurowizji. Nasze rozwiązania oświetleniowe zostaną indywidualnie dostosowane do tegorocznej imprezy tak, aby wszystkie użyte efekty świetlne nie tylko zapewniły doskonałe warunki podczas prezentacji piosenek, ale stworzyły fantastyczną i niepowtarzalną atmosferę – mówi Gunnar Eberhardt, szef działu oświetlenia architektonicznego i scenicznego w firmie OSRAM.

Festiwal Piosenki Eurowizji jest największym na świecie wydarzeniem telewizyjnym. Wezmą w nim udział wykonawcy z 42 krajów, także z Polski. Naszą ojczyznę będzie w tym roku reprezentować zespół wokalny Tulia, wykonujący muzykę folkową. Trzymamy kciuki za cztery dziewczyny ze Szczecina.

Hasłem przewodnim 64. Konkursu Piosenki Eurowizji jest „Dare to dream” („Odważ się marzyć”), idealnie pasujące do motto firmy Claypaky – „Feel the Vibe” („Poczuj klimat”). Gospodarzami widowiska będą: supermodelka Bar Refaeli oraz osobowości telewizyjne: Lucy Ayoub, Erez Tal i Assi Azar. Zarówno w dwóch półfinałach 14 i 16 maja, jak i w finale 18 maja, firma OSRAM pomoże stworzyć wyjątkowe widowisko i wywołać niezwykłe emocje dzięki skutecznym rozwiązaniom oświetleniowym firmy Claypaky.

Widowisko z setkami opraw oświetleniowych firmy OSRAM

W wyniku współpracy z projektantami oświetlenia, Ronenem Najarem i Dakarem Azulayem, firma Claypaky stworzyła wyjątkową oprawę świetlną, która stanowi istotną część spektakularnego pokazu na scenie konkursu. Setki opraw zostały ponownie dostarczone przez innowacyjną spółkę córkę firmy OSRAM. To jedna z czołowych światowych marek w obszarze rozwiązań oświetleniowych stosowanych podczas dużych imprez rozrywkowych.

Wprowadzona w 2019 roku „ruchoma głowa” Claypaky Sharpy Plus ze zintegrowaną lampą wyładowczą firmy OSRAM to jedno z najważniejszych urządzeń na scenie głównej. W pełni hybrydowe światło z mocną lampą OSRAM Sirius HRI 330W X8 łączy punktowy tryb pracy („spot”) i strumień światła o ograniczonym kącie świecenia („beam”), oferując jednorodną projekcję i imponującą ilość światła. W obu trybach pracy można wykorzystać cały zakres ogniskowej soczewek (od 3° do 36°), co pozwala na pokazanie wykonawców w idealnym świetle.

Ponadto zostaną użyte reflektory Claypaky Axcor 600 ze zintegrowaną technologią SSL. W zależności od wersji silny moduł LED o mocy 500 W umieszczony w uniwersalnej oprawie emituje strumień świetlny o jasności aż 28 000 lumenów i temperaturze barwowej do 6500 K.

Domknięciem koncepcji oświetlenia zajmie się model Unico z rodziny Scenius, a produkt Sharpy Wash zostanie zastosowany poza sceną jako uzupełnienie oświetlenia firmy Claypaky.

– Wykorzystane w tym roku oprawy oświetleniowe marki Claypaky, dzięki wszechstronnym możliwościom oświetlenia zapewniają swobodę przy projektowaniu oprawy świetlnej. Dzięki znakomitym produktom zapewniającym światło najwyższej jakości i szeroką gamę efektów, zagwarantujemy niepowtarzalne doznania wizualne – mówi Dakar Azulay, projektant oświetlenia. Razem z Ronenem Najarem, kolegą z zespołu projektantów oświetlenia, po raz pierwszy weźmie udział w pracach przy konkursie. Oprócz produktów firmy Claypaky system oświetlenia zostanie wyposażony w oprawy innych marek, takich jak BMFL firmy Robe, z technologią lamp spółki OSRAM.

Niezwykłe kompozycje świetlne poza sceną konkursu

Z dala od sceny, zabytki Tel Awiwu będą również rozświetlone jasnymi kolorami. W tym roku reflektory firmy OSRAM oświetlą prawie całą dzielnicę Old Jaffa. Słynne budynki, takie jak wieża zegarowa i kościół św. Piotra z czasów Imperium Osmańskiego, będą oświetlone różnymi barwami. To samo dotyczy Międzynarodowego Centrum Kongresowego, w którym odbędzie się Konkurs Piosenki Eurowizji. Kolory, jakimi będą rozświetlone budynki, wybiorą widzowie za pomocą oficjalnej aplikacji Konkursu Piosenki Eurowizji. Korzystając z opcji głosowania świetlnego firmy OSRAM fani będą mieli możliwość zagłosowania na każdego artystę podczas dwóch półfinałów i finału. Do każdego z przyznawanych punktów od 1 do 12 przyporządkowany zostanie konkretny kolor. Średnia wartość wszystkich oddanych głosów daje wynik końcowy, tzn. kolor, który zostanie użyty do podświetlenia zabytków. Wyniki głosowania będą więc od razu widoczne w mieście, a za pośrednictwem kamer internetowych – również na całym świecie.

Oprawy oświetleniowe zastosowane podczas konkursu można było zobaczyć także na targach Prolight + Sound we Frankfurcie nad Menem w dniach od 2 do 5 kwietnia 2019 r.

Źródło: OSRAM