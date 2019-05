Etyczna firma Schneider Electric

Szczegóły Opublikowano: środa, 08, maj 2019 10:16

Schneider Electric został uznany za jedną z najbardziej etycznych firm według Ethisphere Institute, światowego lidera w definiowaniu i rozwijaniu standardów etyki biznesowej. Dziewiąty rok z rzędu Schneider Electric jest doceniany za długoterminowe zaangażowanie w rozwijanie etycznego biznesu.

Nagroda w prestiżowym rankingu Ethisphere Institute otrzymywana rokrocznie od dziewięciu lat to wynik długoterminowych działań, zapoczątkowanych w 2002 roku, kiedy Schneider Electric wprowadził swój kodeks postępowania „Zasady Odpowiedzialności” (Principles of Responsibility). Sześć lat później firma, w 2008 roku, firma rozpoczęła program „Odpowiedzialność i etyczna dynamika” (Responsibility & Ethical Dynamics) promujący zaangażowanie pracowników. Program pełni rolę wskaźnika etyki w systemie do pomiaru wyników firmy, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój – Schneider Sustainability Impact (SSI).

W zeszłym roku, w program SSI, w kategorii „Prawa człowieka i środowisko” (Human Rights and Environment), Schneider Electric zaangażował 155 dostawców, a do 2020 roku zamierza wprowadzić te działania u 300 kolejnych.

– W Schneider Electric nie idziemy na kompromis, jeśli chodzi o etykę. Wykraczamy znacznie poza prostą zgodność z wymogami regulacyjnymi lub prawnymi. – mówi Emmanuel Babeau, Deputy CEO & CFO, Schneider Electric. – Fakt, że już dziewiąty rok z rzędu znaleźliśmy się wśród 100 najbardziej etycznych firm na świecie motywuje nas do jeszcze cięższej pracy. Rok w rok mobilizujemy się, aby przyjmować nowe wzorce w zakresie etyki na wszystkich poziomach organizacji i w całym naszym ekosystemie. Nasz Kodeks Postępowania (Principles of Responsibility) zostanie zaktualizowany w pierwszej połowie tego roku. Towarzyszyć mu będzie szeroko zakrojony program szkoleń dla wszystkich pracowników. To z pewnością jeszcze bardziej podniesie poprzeczkę etyczną – dodaje.

Nowe wyzwania i etyka cyfrowa

Poza Schneider Sustainability Impact (SSI), Schneider Electric wprowadza wiele innych rozwiązań. W czerwcu 2018 roku dla wszystkich dostawców, podwykonawców i klientów, którzy mogli doświadczyć lub być świadkami nieetycznych zachowań ze strony Schneider Electric – wprowadzono system alarmowy „Green Line”. Dzięki temu zewnętrzni kontrahenci mogą w prosty sposób – online – zgłaszać takie sytuacje. System alarmowy „Green Line” jest odzwierciedleniem wewnętrznego systemu Schneider Electric „Red Line”.

Innym przykładem działań na rzecz etycznego biznesu są szkolenia w zakresie zwalczania korupcji. Do tej pory przeszkolono 68% pracowników z działów sprzedaży, zakupów i finansów. Do końca przyszłego roku mają zostać przeszkoleni wszyscy pracownicy. W zeszłym roku rozpoczęła się także kampania na rzecz uczciwości w biznesie (Business Integrity Campaign), która objęła wszystkich pracowników firmy. W tym samym czasie uruchomiono również projekt przeciwdziałania przemocy.

Aby jeszcze lepiej odpowiadać na współczesne wyzwania, w tym roku Schneider Electric uzupełni swój Statut Etyki (Ethics Charter) o rozdział „Etyka Cyfrowa” (Digital Ethics), który nakreśli etyczne zasady, dotyczące ochrony danych, w tym m.in. określi etykę korzystania z danych w projektach związanych ze sztuczną inteligencją.

Źródło: Schnaider Electric