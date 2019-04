Rok 2018 w Grupie TIM

Szczegóły Opublikowano: środa, 10, kwiecień 2019 13:04

W 2018 roku Grupa Kapitałowa TIM odnotowała rekordowe obroty, wzrost zysku netto o 1295% oraz najwyższą w historii skonsolidowaną EBITDA. Ponad 830,2 mln zł wyniosły przychody ze sprzedaży (+15,4% r/r), a niemal 15,1 mln zł zysk netto wobec 3,8 mln zł straty.

TIM SA, odpowiedzialny za 90,5% przychodów Grupy, również zakończył rok z najwyższymi w historii obrotami (751,5 mln zł, +14,6% r/r). Przychody Grupy ze sprzedaży usług logistycznych świadczonych przez 3LP SA wzrosły aż o 251% r/r, do 14,4 mln zł. Intensywne działania prosprzedażowe w połączeniu z atutami stanowiącymi przewagę konkurencyjną TIM-u przyniosły kolejny rekord poziomu obrotów zarówno spółki, jak i całej Grupy.

– Z innymi graczami na rynku wygrywamy przede wszystkim szerokością oferty asortymentowej, stale dostosowywanej do oczekiwań klientów, oraz jej dostępnością. Pod koniec 2018 r. naszą ofertę magazynową, a więc stale dostępną w centrum logistycznym i wysyłaną do klienta w 24 godziny od złożenia zamówienia, stanowiło ponad 68 tysięcy unikalnych produktów – podkreśla Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Są powody do zadowolenia. Rosnącym obrotom towarzyszy wzrost liczby klientów TIM-u. W 2018 r. zakupów w TIM-ie dokonało ponad 30 000 klientów – o 10,5% więcej niż rok wcześniej. O 9,8% r/r, – do prawie 11 200 – wzrosła liczba klientów kluczowych TIM-u, a więc realizujących w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakupy o wartości ponad 1500 zł miesięcznie. Niemal 71% przychodów TIM-u (i ponad 70% całej Grupy) przyniosła sprzedaż online.

– Z danych Google Analytics wynika, że w 2018 roku TIM.pl znalazł się w czołowej pięćsetce polskich platform online. Liczba sesji w naszym e-sklepie przekroczyła 8 mln, a średni czas sesji wyniósł 8 minut i 10 sekund. Oba te wskaźniki wzrosły o 7% w stosunku do 2017 roku – wylicza Piotr Nosal, dyrektor handlowy, a od 1 kwietnia 2019 r. także członek zarządu TIM SA. – Jeśli dodać do tego, że sprzedaż przez TIM.pl na dzień roboczy była w 2018 roku wyższa o niemal 17% od poziomu z roku 2017, mamy powody do zadowolenia. Dziękujemy naszym klientom za zaufanie – dodaje Piotr Nosal.

Zyskowny rok TIM SA zanotował w 2018 r. 10,2 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost aż o niemal 1295% w porównaniu z rokiem 2017 (732 tys. zł). To przede wszystkim zasługa rekordowych przychodów ze sprzedaży. Warto jednak zwrócić uwagę także na wzrost kosztów operacyjnych (do 736,7 mln zł, +12,5% r/r), który był jednak o 2,1 pkt. proc. niższy od wzrostu przychodów. Grupa Kapitałowa TIM zakończyła rok 2018 zyskiem netto w wysokości niemal 15,1 mln zł wobec 3,8 mln zł straty rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął niemal 19,9 mln zł (vs 3,2 mln straty zł w 2017 r.).

Źródło: TIM SA