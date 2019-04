Jubileusz 40-lecia ITME

Opublikowano: środa, 10, kwiecień 2019

W 1979 r. powstał Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych. Dokładnie 4 dekady temu – w czasach, kiedy w polskich domach pojawiały się pierwsze magnetowidy na kasety VHS, a Sony właśnie zaprezentowało swój nowy, rewolucyjny produkt – walkmana.

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ma za sobą ciekawą historię. Przetrwał niełatwy czas upadku polskiego przemysłu, a dziś sukces Instytutu tworzy ponad 200 jego pracowników.

– Siłą Instytutu są znakomici uczeni, przodujący w wielu dziedzinach i dyscyplinach naukowych – mówi Zbigniew Matyjas, dyrektor ITME. – Na ich dorobek składają się setki publikacji w najlepszych światowych czasopismach naukowych, kilkadziesiąt patentów oraz udział w prestiżowych, międzynarodowych projektach badawczych.

ITME od początku swojej działalności było ściśle związane z rozwijającym się w Polsce przemysłem elektronicznym i powstało głównie po to, by wytwarzać specjalistyczne materiały i technologie dla elektroniki. Nowo powstały Instytut miał kilka lokalizacji: przy ulicy Konstruktorskiej i Domaniewskiej na Mokotowie oraz na ostatnim piętrze w gmachu warszawskiej PAST-y.

– Pod koniec lat 80. XX wieku przenieśliśmy się na Wawrzyszew, do obecnej siedziby – wspomina dr Grzegorz Gawlik, kierownik działu Komercjalizacji, który pracuje w ITME od początku jego istnienia. Do dyspozycji mieliśmy wielki teren i już wtedy ITME mógł się pochwalić nowoczesnymi laboratoriami i urządzeniami. To były czasy dużych inwestycji. Sprowadzano do Instytutu najnowocześniejszą aparaturę jaka była wtedy dostępna. Instytut zaopatrywał potężne zakłady elektroniczne na Służewcu. Dobre czasy minęły, kiedy w latach 90. zamknięto fabryki. – Instytut skupił się wówczas przede wszystkim na działalności naukowej. Dzięki wysokiemu poziomowi badawczemu Instytut utrzymał się na rynku i jest to nasz ogromny sukces – mówi dr Gawlik.

ITME znalazł nowe pole dla swojego rozwoju. Od blisko 10 lat zajmuje się badaniami nad grafenem. Grafen jest jednym z największych sukcesów ITME. To właśnie naukowcy z warszawskiego Instytutu opracowali metodę przemysłowej produkcji grafenu, która pozwalała na jego komercyjne zastosowanie. W lutym br., czyli dokładnie wtedy, gdy Instytut skończył 40 lat, jego dyrektor poinformował o planie wielokrotnego zwiększenia produkcji grafenu płatkowego.

– W przyszłym roku Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych stanie się drugim najpoważniejszym producentem grafenu płatkowego w Europie i jednym ze światowych liderów w tej dziedzinie. Obecnie naukowcy pracują nad obniżeniem kosztów produkcji, co pozwoli na szerokie zastosowanie tego produktu – mówi dyrektor Zbigniew Matyjas.

W kwietniu br. ITME uczci 40-lecie istnienia podczas oficjalnej gali. – Instytut ma za sobą wspaniałą historię i z optymizmem patrzy w przyszłość. Przed Instytutem ważne, a zarazem trudne zadania znalezienia swojego miejsca na konkurencyjnym rynku i współpraca z przemysłem. Ze swoimi technologiami ITME wychodzi z laboratoriów do hal produkcyjnych. To jest kierunek, który sobie wyznaczamy – dodaje dyrektor.

A jakie są plany ITME na przyszłość? Od węgliku krzemu w wysokoczęstotliwościowych przyrządach mocy, azotku galu w źródłach światła i technice mikrofalowej radiolokacji do grafenu, nad którego komercjalizacją Instytut intensywnie pracuje.

Więcej informacji: http://www.itme.edu.pl/