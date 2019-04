FBSerwis zmodernizuje 80% punktów świetlnych Gminy Bytom

Szczegóły Opublikowano: środa, 10, kwiecień 2019 12:52

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Gminie Bytom podpisał z FBSerwis SA umowę na realizację projektu poprawy efektywności energetycznej gminy poprzez modernizację oświetlenia drogowego. Wartość kontraktu to prawie 2,5 mln zł brutto.

Modernizacja dotyczy 2230 punktów świetlnych, które w 80% należą do gminy Bytom. Zakres prac obejmuje m.in. opracowanie projektu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby prac, demontaż starych opraw i źródeł światła, wymianę wysięgników rurowych i przewodów zasilających oprawy, montaż i podłączenie nowych opraw z systemem redukcji mocy, a także pomiary natężenia i luminancji oświetlenia.

Dzięki modernizacji gmina zyska możliwość redukcji poboru mocy w godzinach o zmniejszonym natężeniu ruchu drogowego, co pozwoli obniżyć zużycie energii elektrycznej o ok. 47% i oszczędzić prawie 250 000 zł rocznie. Oznacza to, że inwestycja zwróci się maksymalnie po 10 latach, a niewykluczone że wcześniej, ze względu na prognozowane zmniejszenie kosztów konserwacji o ok. 20% w skali roku.

– Coraz więcej miast i gmin decyduje się na wymianę oświetlenia starego typu, na nowoczesne, bardziej efektywne, a także przyjazne środowisku. Są to zmiany, które zaprocentują nie tylko oszczędnościami, ale również wymiernymi korzyściami ekologicznymi – mówi Artur Pielech, prezes FBSerwis SA.

Według audytu ekonomiczno-technicznego infrastruktury oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych należących do Gminy Bytom, modernizacja spowoduje zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów do atmosfery o 761 ton każdego roku, w tym obniżenie emisji CO o co najmniej 642 ton rocznie. Wymiana oświetlenia na nowe znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców i użytkowników dróg dzięki lepszemu oświetleniu gminy. Co więcej, modernizacja wpłynie pozytywnie na ogólny jej wygląd poprzez ustandaryzowanie opraw punktów świetlnych.

FBSerwis do tej pory zmodernizowała blisko 20 000 punktów świetlnych, m.in. w Warszawie, Krakowie, Malborku, Sztumie, Dąbrowie Górniczej, Andrychowie i Słupsku. W swoim portfolio firma posiada również kontrakty na bieżącą konserwację oraz budowę oświetlenia ulicznego wraz z warstwą telemetryczną.

FBSerwis SA jest polską firmą założoną przez Budimex SA i Ferrovial Services, która realizuje kontrakty obejmujące: utrzymanie techniczne budynków oraz obiektów przemysłowych i sportowych dla klientów sektora prywatnego i publicznego, usługi w zakresie gospodarki odpadami, bieżące utrzymanie blisko 1200 km dróg krajowych i autostrad, oraz modernizację infrastruktury oświetleniowej. FBSerwis prowadzi również cztery regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) – w woj. łódzkim, małopolskim oraz dwie w woj. dolnośląskim, a także posiada dwa składowiska odpadów. Do klientów firmy należą m.in. Port Morski w Gdańsku, GDDKiA, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Zarząd Infrastruktury i Transportu w Krakowie, sieć hipermarketów Auchan, miasto Wrocław.

Źródło: FB SERWIS