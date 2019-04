Pokazy, testy i szkolenia

Podczas cyklu eventów odwiedzający będą mieli możliwość przyjrzeć się testom wytrzymałości zamocowań oraz wkrętów i nitów samowiercących. Odbędą się pokazy wiercenia, cięcia, szlifowania i techniki diamentowej, a także wytrzymałości klejów. Eksperci przedstawią ofertę membran dachowych oraz nowatorskich dalmierzy laserowych i systemów pozycjonowania. Zaprezentują także zupełnie nowe ceramiczne materiały ścierne. Fani motoryzacji będą mogli zapoznać się z ofertą systemów wymiany szyb samochodowych, narzędzi specjalistycznych dla warsztatów, a także dowiedzą się, jak często i w jaki sposób wymieniać płyn chłodniczy. Zostanie zaprezentowana także zabudowa warsztatu mobilnego Würth. W ramach „Doświadczalni Würth” klienci będą mieli okazję sprawdzić działanie chemii technicznej z asortymentu marki. Do każdego zakupu dokonanego podczas wydarzenia przewidziana jest premia w postaci nagrody rzeczowej.

Dni otwarte 2019 – tura wiosenna

– Tegoroczne dni otwarte rozpoczną się 9 kwietnia. Od kwietnia do czerwca zaplanowano 19 wydarzeń, które odbędą się w różnych miastach Polski. W trakcie dni otwartych nasi eksperci będą do dyspozycji klientów, udzielając rad i pomagając w zakupach – mówi Alicja Rippel, Dyrektor Centrum Obsługi Klientów i Oddziałów Regionalnych Würth Polska. – We wrześniu planujemy rozpoczęcie kolejnej, jesiennej tury dni otwartych w sklepach Würth Polska. O szczegółach będziemy wkrótce informować. Jednocześnie mamy nadzieję, że tegoroczne edycje wydarzeń będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem, jak poprzednie.