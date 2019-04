Targi Elektrotechnika 2019 za nami

Elektrotechnika, elektryka, teletechnika i Elektromobilność – to tylko niektóre obszary prezentowane w ramach trzech dni Targów Elektrotechnika i towarzyszących im Targów Światło 2019.

Między 13 a 15 marca w Warszawskim Centrum Expo XXI gościło ponad 13 000 osób zainteresowanych m.in. nowoczesnymi instalacjami elektrycznymi, energetycznymi, pojazdami z napędem elektromobilnym czy zagadnieniami budynkowych i przemysłowych systemów teletechnicznych oraz oświetleniem. W tym czasie spotkało się również ponad 1100 osób posiadających uprawnienia do projektowania i kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, cieplnych oraz wentylacyjnych, a także przedstawicieli jednostek samorządowych i spółdzielni mieszkaniowych, aby wziąć udział w 16 specjalistycznych szkoleniach i warsztatach oraz zapoznać się z nowymi, często bardzo innowacyjnymi, produktami ponad 450 polskich i zagranicznych firm. Targi Elektrotechnika to również miejsce prezentacji polskich wyrobów kontrahentom, którzy – co wykazała obecna edycja targów – coraz liczniej przyjeżdżają do Warszawy, nawet z odległych stron świata, aby nawiązać kontakty z polskimi producentami.

Specjalistyczne źródło wiedzy

Targi Elektrotechnika stawiają na szeroką ofertę szkoleniowo-ekspozycyjną, gdzie specjaliści i producenci mają okazję nabycia kompleksowej wiedzy podczas wykładów, poznania najnowszych rozwiązań technologicznych, a także do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych form współpracy. W programie tegorocznej edycji szkoleń znalazły się tematy związane z ochroną przeciwporażeniową w stacjach energetycznych zasilających sieci niskiego napięcia, ochroną sieci i instalacji WN, SN i nn, a także OZE, zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynków jak też projektowaniem instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych skierowane do projektantów i inspektorów nadzoru. W ramach wykładów uczestnicy mogli również dowiedzieć się, w jaki sposób gospodarować energią w zakładach przemysłowych, aby uzyskać od 20% do 50% oszczędności energii. Na przykładzie zrealizowanych modernizacji i case study wybranych projektów zostały przedstawione kwestie kontroli instalacji odbiorczych i zabezpieczeń obwodów elektrycznych i energetycznych, jak również budynkowej instalacji i infrastruktury teletechnicznej.

Program dla szkół

Oferta edukacyjna targów została skierowana nie tylko do już aktywnie działających zawodowo specjalistów, lecz także do uczniów, którzy dopiero zdobywają wykształcenie w tym zakresie. Podczas wykładów organizowanych w ramach wydarzenia dla szkół i techników udział wzięło blisko 600 uczniów z całej Polski.

– Istotnym dla programu szkoleń organizowanych w ramach wydarzenia jest również skierowanie go do osób, które są dopiero w trakcie edukacji w tym zakresie. Podczas tegorocznej edycji został stworzony wspólnie ze Stowarzyszeniem Teletechników Polskich XXI i Polską Izbą Radiodyfuzji Cyfrowej cykl szkoleń skierowanych do uczniów i przyszłych specjalistów branży elektrycznej i teletechnicznej. Mieli oni okazję do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, a także wzięcia udziału w praktycznych warsztatach – mówi Marek Orłowski, organizator Targów Elektrotechnika 2019.

Warsztaty pozwoliły uczniom opanować umiejętności z zakresu nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych. Uczniowie podczas zajęć zapoznali się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi sieci światłowodowych, instalacji anten telewizji naziemnej i satelitarnej, zasadami budowy i projektowania multiswitchowych systemów dystrybucji sygnałów TV-SAT.

Osobowość roku 2018

Otwarcie Targów Elektrotechnika połączone było z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród w Konkursie Osobowość roku 2018, którego celem jest promocja osób mających istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce. Wśród nominowanych do nagrody w trzech kategoriach: nauka, gospodarka i biznes, znalazły się osoby, które wdrażają istotne rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz systemowe i mogą być wzorem dla całego środowiska.

– Podczas oceny kandydatów na Osobowość roku 2018 braliśmy pod uwagę osiągnięcia w pracy zawodowej, badaniach naukowych, działalności gospodarczej czy zgłoszenia patentowe oraz otrzymane nagrody i wyróżnienia. Ważnym jest, jaki wpływ ma działalność tej osoby na rozwój danej organizacji czy sektora, a także m.in. na procesy decyzyjne, opiniotwórcze czy legislacyjne. Ocenialiśmy działania w zakresie pracy zespołów badawczych, wdrożenia nowych innowacyjnych produktów i rozwiązań oraz ich znaczenia dla polskiej gospodarki – mówi Marek Orłowski.

W kategorii „Nauka” tytułem Osobowości Roku 2018 został uhonorowany prof. Marcin Hołub z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który oprócz bardzo aktywnej działalności naukowej dodatkowo wspiera młodzież działającą w SEP pomagając w przygotowaniach prezentacji na Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł”, a także na Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka.

W kategorii „Gospodarka” tytułem Osobowości Roku 2018 uhonorowano Tomasza Kaczora, współzałożyciela firmy TM Technologie, który może być przykładem przedsiębiorcy, który pokazał, że produkując w Polsce można nie tylko dorównać, lecz nawet prześcignąć największych graczy i osiągnąć sukces na miarę europejską.

W kategorii „Otoczenie biznesu” tytułem Osobowości Roku 2018 została uhonorowana Krystyna Rasłan-Kuhn, która jest ekspertem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz ekspertem międzynarodowym w organizacjach działających na rzecz ułatwień dostępu do mediów i multimediów dla osób niepełnosprawnych. Znana w środowisku ze swego zaangażowania w implementację i popularyzację radiofonii i telewizji cyfrowej jest niekwestionowanym autorytetem w branży.

Samorządy w obliczu elektromobilności

Podczas Targów Elektrotechnika została zorganizowana także pierwsza edycja Strefy Elektromobilności. W ramach niej inżynierowie i wykładowcy szkół wyższych, przedstawiciele instytutów branżowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele firm produkujących oświetlenie drogowe mieli okazję uczestniczyć w dwudniowej sesji panelowej poświęconej zagadnieniom z zakresu elektromobilności i oświetlenia w nowoczesnym mieście. Tematyką strefy były m.in. kwestie związane z planowaniem inwestycji oświetleniowej w zgodzie z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych czy modernizacją miast i gmin na potrzeby wprowadzenia sieci ładowania pojazdów elektrycznych. Pierwszego dnia panelu specjaliści poruszyli zagadnienia związane m.in. z inteligentnymi rozwiązaniami i systemami zarządzania oświetleniem drogowym, w drugim dniu zaś skupili się na kwestiach związanych z elektromobilnością w polskich miastach. Przeanalizowano prawno-techniczne aspekty lokalnych planów elektromobilności, perspektywy komercjalizacji usług ładowania, a także możliwości wykorzystania instalacji oświetlenia drogowego jako „źródła ładowania” dla samochodów elektrycznych.

Nagrody dla innowacyjności

Na Targach Elektrotechnika zostały przyznane nagrody z zakresu elektromobilności. Wyróżnione projekty nagrodzono w trzech kategoriach:

za najlepszy produkt elektromobilny - naścienny system ładowania samochodów elektrycznych firmy Ensto Pol,

za najlepszą strategię elektromobilną, w kategorii jednostek państwowej administracji publicznej - projekt rozwojowy Lasów Państwowych „Las Energii”,

za najlepszą inwestycję elektromobilną - m.in. Wrocław za projekt wypożyczalni samochodów miejskich Vozilla.

Pełna informacja o zwycięzcach Konkursu Elektromobilność 2018 znajduje się na stronie www.elektroinstalacje.pl

Źródło: Agencja Soma