11. Konwencja Rynku Elektrotechnicznego

Szczegóły Opublikowano: poniedziałek, 04, marzec 2019 11:45

W dniu 14 maja 2019 r. w hotelu Double Tree w Warszawie odbędzie się 11. Konwencja Rynku Elektrotechnicznego. Organizatorem jest Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE.

Jest to już tradycyjne spotkanie służące wymianie opinii na tematy nurtujące branżę. Poruszone zostaną m.in. następujące kwestie:

Jak bardzo technologie cyfrowe zmieniły i nadal będą zmieniać funkcjonowanie branży elektrotechnicznej: co się zmieni, a co pozostanie?

Jaką wartość tworzy branża handlu hurtowego?

Za co klienci chcą płacić?

Jak zatrudniać i jak zatrzymać dobrych pracowników: jakie są oczekiwania nowych generacji?

Spotkanie jest okazją do omówienia zagadnień związanych z rynkiem budownictwa, podsumowania wyników branży, sytuacji płatnościowej, zaprezentowania klasyfikacji ETIM oraz elektronicznej wymiany danych EDI. Stawką jest bowiem nie tylko obniżenie kosztów, lecz także niezawodność i szybkość działania – kluczowe dla przyszłości branży elektrotechnicznej.

Związek SHE grupuje obecnie 16 profesjonalnych dystrybutorów elektrotechniki z całego kraju. W blisko 1000 placówek handlowych firm należących do SHE pracuje ponad 7500 osób. Celem związku jest współpraca w zakresach, które pozwalają na poprawę funkcjonowania dystrybutorów, ich otoczenia prawnego i technicznego, budowanie nowych standardów i technologii.

Więcej informacji na stronie: http://she.org.pl/konwencja-2019/

Źródło: SHE