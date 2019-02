TARGI ELEKTROTECHNIKA 2019

Aspekty prawne i techniczne związane z projektowaniem i odbiorem instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych, efektywna ochrona przewodów i sieci oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, a także nowoczesne systemy automatyki budynkowej czy kwestie poprawy efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych. To tylko jedne z wielu tematów, które zostaną przybliżone uczestnikom 16 szkoleń, podczas tegorocznej edycji Targów Elektrotechnika. Wydarzenie odbędzie się w dniach 13–15 marca br. w Warszawie, równolegle z trwającymi w tym czasie Targami ŚWIATŁO.

Targi ELEKTROTECHNIKA organizowane w Warszawskim Centrum Expo XXI to kluczowe wydarzenie, które co roku prezentuje najnowsze produkty, urządzenia oraz rozwiązania systemowe na potrzeby budownictwa, przemysłu i energetyki. Poprzednia edycja zgromadziła ponad 10 tys. odwiedzających i blisko 420 wystawców z Polski i z zagranicy. W tym roku do dyspozycji uczestników pozostaje ponad 13 tysięcy m2 powierzchni, 4 hale wystawiennicze, a także oferta szkoleniowa kierowana do projektantów oraz osób wykonujących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, wyższej kadry dozoru technicznego, instalatorów, przedstawicieli władz samorządowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządów nieruchomości.

– Od wielu lat jednym z głównych celów organizowanych przez nas targów jest tworzenie wydarzenia, które z jednej strony będzie miejscem, prezentującym najnowsze rozwiązania w dziedzinie elektrotechniki, teletechniki i oświetlenia, a z drugiej strony, profesjonalną platformą szkoleniową dla specjalistów. Podczas Targów Elektrotechnika ważnym wydarzeniem będzie dwudniowe spotkanie przedstawicieli władz samorządowych. 13 marca porozmawiamy o problemach oświetlenia dróg i ulic, natomiast 14 marca, podczas panelu „Pojazdy w polskich miastach – fanaberia czy przyszłość i konieczność” poruszymy temat elektromobilności. Rozmowy będą połączone z pokazem pojazdów elektrycznych przeznaczonych do ruchu w mieście, pojazdów jednośladowych, a także z prezentacją stacji ładowania – mówi Marek Orłowski, organizator Targów Elektrotechnika.

Cykl szkoleń

Tegoroczna edycja Targów ELEKTROTECHNIKA będzie poruszała także kwestie kontroli instalacji odbiorczych, ochrony przeciwpożarowej budynków, a także zabezpieczeń obwodów elektrycznych, jak również budynkowej instalacji teletechnicznej i infrastruktury teletechnicznej. Zaproszeni specjaliści i eksperci powiedzą w jaki sposób można uzyskać nawet 50% oszczędności energii w zakładach przemysłowych i w budynku mieszkalnych oraz jak pozyskać na to środki finansowe.

– Podczas wydarzenia poruszymy techniczne i prawne aspekty związane z projektowaniem, odbiorem i nadzorem instalacji elektrycznych. Zajmiemy się także zagadnieniami prawno-organizacyjnymi dotyczącymi badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach wysokiego napięcia – podkreśla Tadeusz Olichwer – przedstawiciel Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. – Program szkoleń kierujemy nie tylko do już aktywnych zawodowo specjalistów, ale również do osób, które dopiero zaczynają swoją edukację w tym kierunku. Dlatego i w tym roku wspólnie stworzymy cykl warsztatów skierowanych do uczniów i przyszłych specjalistów branży elektrotechnicznej i teletechnicznej. – dodaje Marek Ziółkowski, prezes Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI.

Wydarzenia towarzyszące

Podczas wydarzenia odbędzie się gala wręczenia nagród w konkursach: „Najlepszy produkt targów”, „Elektromobilność 2018”, „Najlepiej oświetlona gmina i miasto” i „Najlepsza inwestycja oświetleniowa”, „Osobowość roku 2018” branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej, a także „Liga Specjalistów”, konkurs, którego ideą jest poszerzanie wiedzy technicznej oraz integracja środowiska specjalistów. Po raz pierwszy w Polsce zostaną zaprezentowane urządzenia SPD marki K_SURGE (Korea Południowa). Zostanie także zorganizowana specjalna strefa wystawowa firmy Schrack Technik oraz specjalna strefa pomiarów.

Pełny program szkoleń dostępny na stronie www.elektroinstalacje.pl/szkolenia-i-warsztaty.

Źródło: Agencja Soma