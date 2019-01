Beghelli Polska kończy rok na plusie

wtorek, 15, styczeń 2019

Wzrosty w sprzedaży i zatrudnieniu, udany debiut na targach ENERGETAB w Bielsku-Białej oraz na Warsaw Industry Week czy wprowadzenie na rynek kilkunastu nowych opraw – to tylko niektóre osiągnięcia Grupy Beghelli w Polsce. Europejski producent oświetlenia LED podsumowuje udany 2018 rok i zapowiada dalszy rozwój portfolio.

W minionym roku polski oddział włoskiego producenta systemów oświetlenia LED zwiększył swoje obroty o ponad 20% w porównaniu z 2017 r.

Firma deklaruje sprzedaż ponad 180 000 opraw oświetleniowych LED, 35 000 żarówek ledowych i uruchomienie 33 systemów radiowego zarządzania oświetleniem. Technologia ta jest autorskim i opatentowanym rozwiązaniem inżynierów Beghelli. W ślad za dobrymi wynikami sprzedażowymi poszły również wzrosty zatrudnienia. Jak podaje zarząd spółki, polski oddział Beghelli S.p.A. zwiększył zatrudnienie o 27% w stosunku do ubiegłego roku. A to dobra prognoza na przyszłość.

– Zwiększenie obrotów bardzo nas cieszy. To efekt naszej ciężkiej pracy, ale też zaufania, jakim obdarzają nas klienci. Gdyby ułożyć tylko sprzedane przez nas w Polsce oprawy hermetyczne LED w linii prostej, to ta miałaby długość ponad 50 km. W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie technologią LED zarówno w segmencie B2B, jak i B2C. W 2019 roku planujemy powiększyć nasze przestrzenie magazynowe tak, aby usprawnić dystrybucję opraw, w tym nowości, które pojawią się w Polsce już w pierwszym kwartale nowego roku. W 2018 roku z naszego magazynu w Rybniku wyekspediowaliśmy ponad 3 tysiące palet z oprawami oświetleniowymi, a co dwa dni regularnie przyjmowaliśmy nowe dostawy z towarem wyprodukowanym w naszych fabrykach we Włoszech i Czechach. Od stałych klientów otrzymaliśmy 3000 kompleksowych zamówień, a wszystko wskazuje na to, że i ta liczba w 2019 roku wzrośnie. Chcemy więc być gotowi – mówi Piotr Świtalski, dyrektor Grupy Beghelli w Polsce.

W 2018 r. do oferty marki trafiło kilkanaście nowych produktów, m.in. seria FH400-100 LED, BS240LED, BS100LED Adjustable, X-Spike, X-Step, X-Cube, Funzione3LED oraz źródła LED – seria High Lumen Output (HLO). Marka zaczyna być coraz bardziej widoczna w branży. We wrześniu dołączyła do prestiżowego grona producentów oświetlenia LED – stowarzyszenia Pol-lighting. Z kolei podczas ENERGETAB 2018, a następnie Warsaw Industry Week, eksperci Beghelli przedstawili najnowsze rozwiązanie dla sektora przemysłowego i nieruchomości – system RX LED. Ponadto w minionym roku, zostało otwarte kolejne już biuro handlowe w Polsce (pierwszy oddział Rybnik, następnie Wrocław), którego siedziba znajduje się w Krakowie.

Beghelli jest obecne na krajowym rynku od 2006 r. Specjalizuje się w produkcji inteligentnych i ekonomicznych systemów zarzadzania oświetleniem w budynkach komercyjnych. Oferowane przez Beghelli oprawy są w stanie wygenerować oszczędności w zużyciu energii elektrycznej rzędu 70%, co w dobie zapowiadanych podwyżek cen prądu dla zakładów przemysłowych może być dla producenta dobrą wróżbą na kolejne wzrosty sprzedaży w 2019 r.

Źródło: BEGHELLI