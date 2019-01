Miliardowy wyłącznik nadprądowy Eaton

W 2018 roku firma Eaton świętowała historyczne wydarzenie, ponieważ liczba wyprodukowanych wyłączników nadprądowych (MCB) w zakładzie produkcyjnym Eaton w Schrems w Austrii przekroczyła próg miliarda.

Wyłącznik nadprądowy (MCB) można znaleźć praktycznie w każdym domu i wszędzie tam, gdzie wykorzystywana jest energia elektryczna.

Ich nazwa oraz niewielkie rozmiary nie oddają ich prawdziwej skuteczności, ponieważ te urządzenia chronią domy przed zwarciami, przeciążeniami i spowodowanymi przez nie niszczycielskimi pożarami, które mogą wystąpić w instalacji elektrycznej. Szacuje się, że produkty firmy Eaton są obecne w 100 mln gospodarstw domowych, co czyni z niej wiodącego producenta wyłączników nadprądowych na świecie. Stosowana w wyłącznikach Eaton technologia wnosi istotny wkład w zmniejszenie zagrożenia pożarami elektrycznymi, które w samej Unii Europejskiej powodują straty materialne w wysokości ok. 6,25 mld euro rocznie, a także skutkują ok. tysiącem ofiar, często śmiertelnych, którym można by zapobiec.

Technologia produkcji wyłączników nadprądowych firmy Eaton przeszła długą drogę. Współczesna wersja wyłącznika nadprądowego w branży, na której opiera się jej obecny model, została opracowana w Austrii na początku lat 60. XX w. przez zespół pod kierownictwem prof. Gottfrieda Biegelmeiera. Jako prawdziwy prekursor technologii osobiście sprawdzał on skuteczność i bezpieczeństwo urządzeń, testując je na własnym ciele (zdjęcie obok), a w 1964 r. urządzenia były już gotowe do produkcji seryjnej.

Od samego początku wyłączniki nadprądowe Eaton były produkowane w zakładzie w Schrems, któremu przez lata udało się utrzymać pozycję centrum innowacji nawet w obliczu silnej konkurencji. O wysokiej jakości badań i rozwoju prowadzonych w zakładzie w Schrems pod kierunkiem profesora Biegelmeiera świadczy fakt, że pierwotna konstrukcja urządzenia jest podstawą obecnie sprzedawanego produktu.

Źródło: Eaton