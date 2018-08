Lider inteligentnego oświetlenia ulicznego

Szczegóły Opublikowano: poniedziałek, 06, sierpień 2018 14:38

Firma Navigant Research opublikowała raport „Navigant Research Leaderboard: Smart Street Lighting” (Liderzy Inteligentnego Oświetlenia Ulicznego), w którym firma Signify uzyskała pozycję globalnego lidera w obszarze inteligentnego oświetlenia ulicznego.

Navigant Research definiuje inteligentne oświetlenie uliczne jako „ogólne pojęcie, które określa stosowanie zaawansowanych technologii do sprawnej eksploatacji i monitorowania oświetlenia ulicznego oraz zarządzania nim w ramach strategii inteligentnego miasta”. Inteligentne oświetlenie uliczne jest możliwe dzięki różnorodnym technologiom, w tym: czujnikom, węzłom kontrolnym, bramom sieciowym, kamerom, komunikacji bezprzewodowej, a także analizie danych.

Raport firmy Navigant dotyczący inteligentnego oświetlenia ulic ocenia 14 dostawców zintegrowanego oświetlenia ulicznego na całym świecie według takich kryteriów, jak: strategia wejścia na rynek, partnerzy, strategia produktowa, zasięg geograficzny, obecność na rynku, sprzedaż, marketing i dystrybucja, cechy produktu i oferty, integracja produktu i potencjał utrzymania na rynku. Signify uzyskał ogólną pozycję lidera, osiągając najlepsze wyniki zarówno pod względem strategii, jak i wykonania.

Navigant Research szacuje, że w 2018 r. wartość światowego rynku inteligentnego oświetlenia ulicznego wyniesie 837,4 mln USD. Przewiduje także, że do 2027 r. roczne przychody z inteligentnego oświetlenia ulicznego w ujęciu globalnym wzrosną do prawie 8,3 mld USD, co oznacza, że złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) wyniesie 28,9%.

Signify N.V. to nowa nazwa spółki Philips Lighting N.V., macierzystej firmy ogólnoświatowej grupy Philips Lighting. Nazwa Philips Lighting Poland Sp. z o.o. zostanie zmieniona z początkiem 2019 r.

Źródło: Signify