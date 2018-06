Technologia ABB rozświetla rosyjski stadion

Szczegóły Opublikowano: poniedziałek, 18, czerwiec 2018 15:50

Firma ABB wyposażyła w system i-bus KNX rosyjski Stadion Łużniki w Moskwie, na którym w tym miesiącu odbędzie się siedem meczów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018, włączając w to mecz otwarcia i mecz finałowy.

Po przyznaniu Rosji prawa do organizacji tegorocznego mundialu stadion, który stał się głównym obiektem rozgrywek, poddano rozległej modernizacji. Zadanie polegało na zachowaniu historycznego wyglądu obiektu przy jednoczesnym doposażeniu technicznym, zgodnie z wszelkimi nowoczesnymi wymaganiami oraz z zastosowaniem zaawansowanych technologii.

Od otwarcia w 1956 r. Stadion Łużniki był miejscem wielu ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych, w tym Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1980 r., mistrzostw świata w hokeju na lodzie, lekkoatletyce i rugby, a także koncertów największych światowych muzyków. Jednak przez cały ten okres piłka nożna odgrywała szczególną rolę – na stadionie rozegrano ponad 3000 meczów.

System ABB i-bus® KNX steruje oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym rozświetlającym akcję na boisku oraz cały teren świeżo wyremontowanego stadionu. Aby zapewnić stabilność zasilania podczas meczów, system zarządza stopniowym włączaniem reflektorów, co pozwala uniknąć gwałtownych przeciążeń przy włączaniu różnych systemów oświetleniowych. Proces ten zachodzi jednak tak subtelnie i szybko, że widzowie i personel stadionu nawet go nie zauważają. Oświetleniem wokół stadionu sterują energooszczędne algorytmy ABB uwzględniające porę dnia, naturalne oświetlenie oraz całkowite obciążenie sieci energetycznej, a to z kolei przekłada się na znaczną oszczędność energii.

W KNX wszystkie elementy instalacji elektrycznej są połączone w sieć, co gwarantuje pełną przejrzystość i dostępność poszczególnych informacji w obrębie całego systemu. Wszyscy użytkownicy „komunikują się” w nim ze sobą za pośrednictwem jednego przewodu magistralnego. Umożliwia to zintegrowanie wszystkich funkcjonalnych podsystemów na stadionie w jednolite i bardziej niezawodne rozwiązanie.

– Firma ABB jest dumna z powierzenia jej tak prestiżowego projektu. Nasze produkty i systemy elektryfikacji oraz technologia sterowania budynkiem sprawiają, że obiekty każdej wielkości stają się inteligentne, a ich zasilanie bardziej elastyczne, wydajne i bezpieczne. System ABB i-bus KNX zarządza oświetleniem całego stadionu: począwszy od szatni drużyn, poprzez akcję na boisku i tarasy, aż po loże dla VIP-ów – mówi Tarak Mehta, dyrektor Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji ABB.

Infrastruktura ogromnego stadionu to ponad tysiąc pomieszczeń, w tym 15 sal gimnastycznych, hotel, w pełni wyposażone centrum medyczne oraz wiele restauracji i obiektów rekreacyjnych. Boisko rozświetlać będzie ponad 348 reflektorów. Rozmaite obiekty na terenie stadionu oświetli ponad 20 000 lamp LED, a same trybuny przeszło 150 specjalnych instalacji oświetleniowych. Na dachu stadionu zainstalowano również sztuczne oświetlenie zewnętrzne wraz z wbudowanymi diodami LED, które tworzą gigantyczny ekran do wyświetlania powtórek, punktacji i innych materiałów wizualnych. Wyłączniki ABB Emax 2, Tmax i Tmax XT usprawniają zarządzanie złożonym zapotrzebowaniem na energię tak dużego i dynamicznego obiektu.

Źródło: ABB