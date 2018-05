Lampa systemowa IT

Szczegóły Opublikowano: czwartek, 24, maj 2018 13:13

Firma Rittal poszerzyła ofertę oświetlenia o nową lampę systemową. Jest nią LED IT o dużej wydajności świetlnej gwarantująca optymalne oświetlenie wnętrza szafy oraz oszczędność miejsca.

Lampa LED IT jest przeznaczona do szaf serwerowych i sieciowych – tzw. racków IT. Dzięki wydajności świetlnej 600 lm spełnia ona standardowe wymagania stawiane szafom infotechnologicznym, takim jak produkowane przez Rittal TS IT i TE 8000.

Optymalne oświetlenie szafy zapewnia optyka z przezroczystego tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi soczewkami Fresnela. Skupiają one światło tak, aby oświetlona była cała szafa, także w dolnej części. Światło trafia dokładnie tam, gdzie jest potrzebne, nie rozpraszając się na zewnątrz.

Lampę systemową IT można optymalnie zamontować w szafie w taki sposób, że nie zajmuje żadnych jednostek wysokości na płaszczyźnie 19". Instaluje się ją zarówno w pionie, jak i poziomie. Dołączone mocowanie na magnesy jest odpowiednie w przypadku ramy szafy bez otworów systemowych. Dwa różne kable przyłączeniowe plug & play umożliwiają instalację bez pomocy elektryka.

Wariant UE kabla przyłączeniowego z płaską wtyczką typu euro może być stosowany we wszystkich krajach Europy (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii). Dodatkowo dostępny jest uniwersalny kabel przyłączeniowy z wtyczką IEC C18. Kabel ten jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi jednostkami zasilającymi PDU (ang. Power Distribution Units) i znajduje zastosowanie w centrach danych na całym świecie. Ponadto lampa przystosowana jest do szerokiego zakresu napięć (100–240 V AC, 50/60 Hz).

Fot. Kable przyłączeniowe z płaską wtyczką typu euro i wtyczką IEC C18, atest UL oraz szeroki zakres napięcia (100–240 V AC, 50/60 Hz) umożliwiają zastosowanie lampy LED IT na całym świecie.

Źródło: Rittal