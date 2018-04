Uczelnia z nowatorskim system oświetlenia

Studenci uczęszczający na Hamdan Bin Mohammed Smart University w Dubaju (HBMSU) nie muszą już używać włączników światła i nie zgubią się na kampusie. Philips Lighting wyposażył uczelnię w najnowocześniejsze zintegrowane oświetlenie LED sterowane za pomocą systemu Interact Office.

Technologia ta umożliwia pracownikom wydziału sterowanie światłem i personalizowanie ustawień oświetlenia za pomocą aplikacji na smartfon. Z kolei studenci mogą korzystać z przewodnika po kampusie dzięki technologii pozycjonowania wewnątrz budynków opartej na oświetleniu.

Uniwersytet HBMSU dąży do korzystania z technologii w taki sposób, aby środowisko uczenia się było jak najbardziej atrakcyjne, wciągające i przystosowane do potrzeb każdego pracownika i studenta. Nauka odbywa się zarówno w salach, jak i w sieci, co czyni uczelnię liderem nowoczesnego szkolnictwa wyższego.

Bez włączników światła

Zamiast zwykłych włączników światła oświetlenie na uniwersytecie HBMSU sterowane jest za pomocą:

czujników obecności w oprawach – wykrywają, czy w pomieszczeniu znajdują się ludzie i włączają lub wyłączają światło w miarę potrzeb,

automatycznego dostosowania poziomów światła – w zależności od dostępności naturalnego światła dziennego,

aplikacji na smartfony/tablety lub centralną konsolę – pracownicy wydziału mogą kontrolować ustawienia światła za pomocą aplikacji na smartfony, zaś studenci mogą być kierowani do sal za pomocą aplikacji współpracującej z wewnętrzną technologią nawigacji.

Dzięki Interact Office uniwersytet może oferować nowe usługi i doświadczenia. Oprogramowanie jest zintegrowane z systemem zarządzania budynkiem (BMS) Uniwersytetu, dzięki czemu wszystkie systemy w budynku płynnie ze sobą współpracują. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC) także są zsynchronizowane i połączone z planem zajęć, tak aby klimatyzacja uruchamiała się przed rozpoczęciem zajęć. Dzięki temu studenci od razu wchodzą do pomieszczenia o optymalnej temperaturze. Funkcja wykrywania obecności, gdy ktoś wchodzi do pomieszczenia, włącza światło, a kiedy ostatnia osoba wychodzi, światło i systemy HVAC zostają wyłączone.

– Hamdan Bin Mohammed Smart University zawsze z zapałem realizował wizję rządu Dubaju, wdrażając przyszłościowe inicjatywy, które czynią Dubaj najbardziej inteligentnym miastem na świecie. Współpracując z Philips Lighting, tworzymy lepsze środowisko dla naszych studentów i zapewniamy im wysoce spersonalizowane doświadczenie edukacyjne. Nowy system oświetlenia pozwoli nam w intuicyjny sposób spełniać potrzeby uczelni, zarówno dziś, jak i w przyszłości. Jesteśmy pierwszym uniwersytetem na świecie, który wdrożył tę technologię. Tym samym torujemy innym instytucjom drogę do inteligentnego uczenia się – mówi dr Mansoor Al Awar, rektor HBMSU.

Problem z odnalezieniem sali?

Usługa nawigacji wewnątrz budynku korzysta z uniwersyteckiej aplikacji na smartfona. Punkty świetlne LED zainstalowane przy wejściu głównym, w holach i korytarzach przekazują informację o swoim położeniu za pomocą kodu świetlnego niewidocznego dla ludzkiego oka lecz wykrywanego za pomocą kamery wbudowanej w telefon. Informacje geolokalizacyjne są następnie wykorzystywane przez aplikację na smartfona do lokalizowania pozycji użytkownika w budynku i kierowania go do miejsca docelowego.

„Nasz pierwszy wspólny projekt z Hamdan Bin Mohammed Smart University doskonale pokazuje, w jaki sposób nasze zintegrowane systemy oświetlenia i oprogramowanie mogą wesprzeć najnowocześniejszy uniwersytet Dubaju, poprawiając tym samym komfort pracowników, studentów i gości. Dostarczamy nie tylko wysokiej jakości energooszczędne oświetlenie, lecz także dane, które pomagają zespołowi zarządzającemu kampusem maksymalnie wykorzystać możliwości budynku i zapewnić najwyższej klasy środowisko uczenia się” – mówi Goktug Gur, prezes i dyrektor generalny Philips Lighting na obszar Bliskiego Wschodu i Turcji.

Pełen obraz uczelni dostępny cały czas

Uczelniany system zarządzania budynkiem otrzymuje dane z systemu Interact Office. Informacje o zużyciu energii, wydajności wszystkich punktów świetlnych i obecności ludzi w każdym pomieszczeniu można uzyskać jednym kliknięciem myszy. Dane te pomagają zarządcom kampusu odpowiednio przeprowadzać konserwację budynku i maksymalnie wykorzystać jego możliwości oraz reagować na różnorodne zgłoszenia, sporządzać raporty i przewidywać trendy.

Zastosowana technologia i oprawy oświetleniowe

