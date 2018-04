Ekonomiczne rozwiązanie do ładowania samochodów elektrycznych

Szczegóły Opublikowano: poniedziałek, 02, kwiecień 2018 15:58

ABB wprowadza do oferty gamę ładowarek naściennych prądu przemiennego, przystosowanych do łatwego montażu w domach i firmach. Najnowsza oferta wzmacnia kompleksowe portfolio ABB w zakresie inteligentnych rozwiązań budynkowych, obejmujące instalacje oświetleniowe, grzewcze, nagłośnieniowe oraz systemy bezpieczeństwa i ładowania samochodów elektrycznych.

Nowy asortyment ładowarek naściennych AC, obejmujący łącznie 52 typy urządzeń, to wysokiej jakości i efektywne kosztowo punkty ładowania samochodów elektrycznych do użytku prywatnego i firmowego. Ładowarki naścienne o wymiarach 50×25 cm można łatwo zmieścić i zamontować w domu lub w biurze. Urządzenia te doskonale sprawdzą się też w placówkach, które chciałyby zapewnić swoim klientom dostęp do infrastruktury ładowania w nocy, na przykład w hotelach.

– Wraz ze wzrostem sprzedaży samochodów z napędem hybrydowym i elektrycznym firmy oraz kierowcy indywidualni poszukują prostych i opłacalnych rozwiązań w zakresie ładowania tych pojazdów – mówi Frank Mühlon, dyrektor globalnej jednostki biznesowej ABB ds. ładowania pojazdów elektrycznych. – Ładowanie nie powinno być czynnością zakłócającą porządek dnia, dlatego rozszerzamy nasze portfolio o ładowarki naścienne AC, które można w prosty sposób zamontować i użytkować w domu lub miejscu pracy. Kierowcy mogą do nich po prostu podłączać samochody na noc, tak aby pojazdy były gotowe do użytku od rana następnego dnia.

Ładowarki naścienne AC wyposażone w solidne i odporne na pogodę obudowy, przeznaczone do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków, są dostępne w różnych wersjach o mocy 4,6 i 11 kW oraz w wersji zasilania trójfazowego o mocy 22 kW. Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów ABB, aby uzyskać wsparcie techniczne przy montażu i utrzymaniu ładowarki naściennej, wystarczy kontakt z lokalnym serwisem firmy.

Ładowarki naścienne ABB, kompatybilne z protokołem Open Charge Point Protocol (OCPP), są urządzeniami wyposażonymi w rozwojowe i elastyczne rozwiązania, umożliwiające uwierzytelnianie i równoważenie obciążenia.

W celu zwiększenia wygody użytkowania ładowarki oferują różne rodzaje złącz, w tym gniazda typu 2 oraz złącza kablowe typu 1 i 2. Z myślą o miejscach, w których montaż naścienny jest utrudniony, przygotowano asortyment postumentów w różnych konfiguracjach: na jedną ładowarkę, na dwie ładowarki złączone tylnymi ścianami oraz na dwie ładowarki zamontowane pod kątem 90 stopni. Ładowarki są dostępne w wersjach z licznikiem energii lub bez licznika, z funkcją równoważenia obciążenia, integracją z systemem klienta oraz modemem UMTS/3G.

Pozostałe opcjonalne funkcje to m.in. autoryzacja dostępu oparta na kartach RFID lub zamku z kluczykiem dla zwiększenia bezpieczeństwa; karty SIM do transmisji danych; oprogramowanie ograniczające prąd wejściowy zgodnie z wymaganiami miejsca instalacji; interfejs komunikacyjny do inteligentnego sterowania ładowaniem oraz narzędzia internetowe do monitorowania statystyk oraz zarządzania konfiguracją i dostępem

Źródło: ABB