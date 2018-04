Instalacja systemu ABB Welcome w Warszawie

czwartek, 29, marzec 2018

W 533 lokalach na Osiedlu Krzemowym w Warszawie instalowany jest nowoczesny system domofonowy ABB Welcome. Dzięki systemowi składające się z 9 budynków wielorodzinnych warszawskie osiedle już na poziomie deweloperskim zaplanowane zostało z myślą o inteligentnych rozwiązaniach dla domu.

To największa jak dotąd w Polsce instalacja tego systemu, umożliwiająca zastosowanie kolejnych rozwiązań smart home, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu i wygody mieszkańców.

– Nasze rozwiązanie zapewnia stabilną pracę setek stacji wewnętrznych, rozsianych po wielu budynkach i oddalonych od siebie o kilkadziesiąt metrów. Co bardziej istotne z perspektywy lokatora, umożliwia opcję zastosowania indywidualnie, w każdym lokalu, bramki IP, dzięki której użytkownik będzie mógł odebrać połączenie na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) w dowolnym miejscu na świecie – mówi Jarosław Grabowski, product marketing manager w ABB.

W ramach zamówienia, ABB dostarczy na osiedle na warszawskim Mokotowie kompletny system domofonowy: tj. 525 domofonów wewnętrznych ze standardowymi słuchawkami audio, 14 wyposażonych w kamery domofonów zewnętrznych ulokowanych w 9 budynkach osiedla, a także 1 konsolę portierską. ABB Welcome jest systemem umożliwiającym zintegrowanie go z dalszymi rozwiązaniami typu smart home. Zapewnia on m.in. standard video ready, pozwalający użytkownikom na prostą zamianę słuchawki audio na panel wideo, w przypadku chęci korzystania z takiej funkcjonalności. Rozszerzone funkcje ABB Welcome pozwalają też na połączenie się za pośrednictwem domofonu z sąsiadem z tej samej klatki, jak również przekierowanie do niego połączeń przychodzących podczas naszej nieobecności.

Oprócz możliwości odbierania połączeń domofonowych za pomocą smartfona z każdego miejsca na świecie, gdzie istnieje połączenie z internetem, funkcja ta umożliwia stały, zdalny podgląd otoczenia oraz opcję robienia zdjęć. W sytuacji gdy użytkownik nie może odebrać połączenia przez swoje urządzenie mobilne, stacja wykonuje trzy fotografie osobie dzwoniącej domofonem do mieszkania i przesyła je na e-mail użytkownika. Możliwe jest również ustawienie przekierowania połączeń domofonowych do konsoli portierskiej, np. na czas wakacyjnego wyjazdu. Domofony wewnętrze umożliwiają również dodatkową konfigurację i integrację z konsolami portierskimi. Przykładowo, wciśnięcie wybranego, odpowiedniego przycisku będzie sygnałem dla portiera, że w mieszkaniu potrzebna jest pomoc.



ABB Welcome to jedno z narzędzi, które ułatwia wdrażanie kolejnych rozwiązań typu smart home. Przy wymianie domofonu słuchawkowego na siedmiocalową stację wideo ABB Welcome będzie mógł być podłączony do systemu ABB-free@home, a domofon będzie wspólnym panelem sterowania dla systemów.

Rynek inteligentnego budownictwa dynamicznie się rozwija i według prognoz firmy badawczej Ovum do 2021 r. na świecie zostanie sprzedanych 192 mln urządzeń dla inteligentnych domów.

Źródło: ABB