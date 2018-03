Czy konsumenci są gotowi na mobilną rewolucję zakupową?

wtorek, 13, marzec 2018

Raport na temat zachowań konsumenckich Polaków

Firma Philips Lighting sprawdziła, w jakim stopniu klienci korzystają z rozwiązań mobilnych podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. Z analizy wynika, że polski konsument to osoba robiąca raczej małe zakupy (84%), czerpiąca wiedzę o ofercie sieci handlowej głównie z gazetek (52%), choć skłonna do zmiany sposobu komunikacji ze sklepem, gdyby widziała w tym dla siebie konkretne korzyści.

– Innowacyjne rozwiązania, aplikacje czy ekrany kiedyś przerażały klientów – dzisiaj ich ciekawią. Naszym zadaniem jest tę ciekawość utrzymać. Fundamentem powinien tutaj być odpowiedni dobór rozwiązań digitalowych, realizowany w oparciu o analizę potrzeb naszego klienta – mówi Filip Chrin, Menedżer ds. Innowacji, Decathlon.

Z przeprowadzonego badania wynika, że aż 54% respondentów zdaje sobie sprawę z istnienia aplikacji zakupowych, ale powszechnie używa ich zaledwie 6%. Ponad jedna trzecia przyznaje, że nie korzysta z aplikacji, ponieważ nie ma takiego zwyczaju, po prostu nie lubi korzystać z aplikacji w telefonie. 22% powstrzymuje się przed ich pobraniem z powodu niechęci do dzielenia się swoimi danymi, a co piąty konsument nie widzi w tym dla siebie benefitów.

– Dla wielu Polaków dziś smartfon, a używa go prawie 68% dorosłych rodaków, to bardziej „nice phone”, fajny telefon z dotykowym ekranem, niż zaawansowane, multimedialne urządzenie. Warto zauważyć, że z przeglądarki internetowej i funkcji multimedialnych korzysta mniej niż połowa użytkowników smartfonów – mówi Piotr Sztabiński, Account Director, Retail & Shopper, Kantar TNS.

W badaniu respondenci wskazali też na to, co mogłoby ich zmotywować do pobrania aplikacji sklepu. Ponad 60% przyznaje, że zainstalowałoby aplikację sklepu, gdyby zyskało w ten sposób specjalne zniżki i promocje. Blisko połowa chciałaby za pomocą aplikacji móc poprosić obsługę o pomoc, sprawdzić opis czy skład produktu, a także odnaleźć się na planie sklepu.

– Z naszych analiz wynika, że 16% klientów, którzy nie mogą znaleźć samodzielnie produktu w sklepie, rezygnuje z ich zakupu. Nie dziwi zatem fakt, że tak wielu konsumentów ceni sobie funkcje lokalizacji w sklepie i odnalezienia drogi do produktu. To istotne zwłaszcza dla klientów sklepów remontowo-budowalnych, do których zwykle udajemy się w określonym celu – wyjaśnia Tomasz Waszkiewicz, dyrektor sprzedaży Retail and Hospitality CEE, Philips Lighting.

Chcąc zwiększyć komfort procesu zakupowego, sieci handlowe coraz chętniej inwestują w innowacje technologiczne, jak np. systemy nawigacji wewnętrznej (Indoor Positioning System, IPS). Na takie rozwiązanie zdecydowała się sieć MediaMarkt oraz Carrefour. W ich sklepach w Holandii i we Francji Philips Lighting zainstalował system, który pozwalana określić, gdzie znajduje się klient dzięki połączeniu technologii LED. Światło emituje specjalny kod, który jest odczytywany przez aparat w smartfonie konsumenta. Na tej podstawie system określa jego położenie i może wskazać mu najkrótszą drogę do produktu czy kas.

Raport „Czy konsumenci są gotowi na mobilną rewolucję zakupową?” bazuje na wynikach badania przeprowadzonego przez Kantar TNS w styczniu 2018 r. w Warszawie na grupie 207 klientów w wieku 19–60 lat. Były to osoby, które właśnie zakończyły zakupy w sklepach z branży home, DiY i sportowej.

Źródło: PHILIPS LIGHTING