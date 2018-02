1000. instalacja oświetlenia ulicznego LED

Szczegóły Opublikowano: poniedziałek, 12, luty 2018 15:09

Firma Philips Lighting zrealizowała tysięczny projekt z wykorzystaniem systemu zarządzania oświetleniem Philips CityTouch. W ramach jubileuszowego projektu w Cardiff zainstalowano ponad 14 tys. zintegrowanych latarni LED marki Philips. Dzięki temu stolica Walii stała się bezpieczniejsza i będzie mogła zmniejszyć swój ślad węglowy, oszczędzając ogromne ilości energii, a także zwiększając swoją wydajność energetyczną. Sieć latarni jest monitorowana i sterowana zdalnie za pomocą Philips CityTouch i zapewnia Cardiff skalowalną infrastrukturę cyfrową, którą można rozszerzać o dodatkowe funkcje dla inteligentnego miasta.

Instalacja w mieście Cardiff to już tysięczny projekt Philips CityTouch, jaki powstał po pięciu latach od pierwszej realizacji, która miała miejsce w 2012 r. Obecnie system zarządzania Philipsa jest wykorzystywany w 37 krajach – Cardiff dołączyło do takich miast jak Amsterdam, Buenos Aires, Dżakarta, Los Angeles czy Toronto.

Pierwszy etap projektu w Cardiff, tj. instalacja ponad 14 tys. opraw ulicznych Philips Luma LED o wysokiej wydajności energetycznej, jest bliski ukończenia. Wykonawca instalacji firma Centregreat – zrealizuje projekt w czasie o połowę krótszym niż pierwotnie przewidywał Urząd Miasta. Każdy punkt świetlny jest bezprzewodowo połączony z systemem Philips CityTouch, wykorzystywanym do monitorowania całej sieci oświetlenia oraz sterowania i zarządzania nią. Dzięki temu zarządzający oświetleniem mogą zmniejszać lub zwiększać jasność światła latarni, dostosowując je do potrzeb miasta w danej chwili. Można np. lepiej doświetlić okolice ruchliwego skrzyżowania lub miejsca interwencji poszczególnych służb.

Philips CityTouch to narzędzie dające także możliwość właściwego zarządzania zasobami oświetlenia. Za pośrednictwem przeglądarki internetowej osoba zarządzająca oświetleniem ma dostęp do kilku ekranów i map ukazujących poszczególne zasoby świetlne i całe procesy. W ten sposób może monitorować pracę sieci niemal w czasie rzeczywistym, identyfikować usterki i wysyłać techników do precyzyjnie określonych lokalizacji, dzięki czemu nie tracą czasu na szukanie uszkodzonych latarni.

Oczekuje się, że zmiana oświetlenia na oprawy LED pozwoli zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 60% i według szacunków przyniesie Urzędowi Miasta oszczędności w wysokości ponad 750 tys. GBP rocznie. Poprawa wydajności oświetlenia w Cardiff przyczyni się do realizacji celu Wielkiej Brytanii dotyczącego obniżenia emisji CO 2 o 34% do 2021 r. i pomoże miastu zyskać miano one planet city do 2050 r.

– Wybierając nowy zintegrowany system oświetlenia, braliśmy pod uwagę wiele różnych czynników. Naszym priorytetem było zapewnienie jak najwięcej korzyści mieszkańcom oraz oszczędność kosztów i energii. Philips Lighting zapewnia nam infrastrukturę, która będzie rosła wraz z naszymi potrzebami i daje światło wysokiej jakości, zwiększając poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Ciągły monitoring pozwala nam natychmiast reagować na zaistniałe sytuacje, np. w godzinach szczytu możemy zwiększać poziom natężenia oświetlenia w okolicach szkół i szpitali – powiedział Chris Jones, Główny Inspektor ds. Energii Elektrycznej w Urzędzie Miasta Cardiff.

Źródło: PHILIPS LIGHTING