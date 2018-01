Modernizacja wyciągu w kopalni

Firma ABB zmodernizuje maszynę wyciągową szybu L-II ZACH w Zakładach Górniczych „Lubin” – najstarszej kopalni w polskim Zagłębiu Miedziowym. Dzięki kompleksowej realizacji kopalnia podniesie poziom bezpieczeństwa, a także niezawodności i dyspozycyjności maszyny, obniżając koszty cyklu pracy.

Dostawa obejmuje silnik główny, układ napędowy DCS800, transformator, rozdzielnicę, zespół sterowniczo-zasilający hamulca oraz sygnalizację szybową. Zmodernizowany układ sterowania będzie wykorzystywał moduły AC 800, które stanowią część systemu ABB Ability 800xA. Umożliwi to szybką, cyfrową komunikację, poprawiona zostanie kompatybilność, a sterowanie maszyną będzie mogło odbywać się z pulpitu maszynisty lub zdalnie.

Ponieważ wysoka temperatura stanowi istotny element w pracy napędu maszyny wyciągowej, ważną częścią prac będzie budowa specjalnych pomostów, na których znajdą się wydajne i niezależne systemy chłodzenia, przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach.

ABB przeprowadzi prace modernizacyjne w II kwartale 2018 r., podczas planowanego przestoju produkcji. Właściwa realizacja zostanie przeprowadzona w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin.

– Realizując zamówienie w tak krótkim czasie i wdrażając najnowocześniejsze cyfrowe technologie, pokazujemy jak dużą wagę ABB przykłada do zapewniania najlepszych rozwiązań, technologii i wiedzy eksperckiej, co przyczynia się do sukcesu naszych klientów – mówi Maciej Janowicz z Dywizji Automatyki Przemysłowej ABB w Polsce.

Modernizacja w ZG „Lubin” jest kolejnym dużym projektem realizowanych przez ABB w polskim górnictwie. Wcześniej firma nie tylko remontowała, lecz także dostarczała kompletne maszyny wyciągowe w ramach projektów pod klucz, m.in. w ZG „Rudna” w Polkowicach.

