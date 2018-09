Od redakcji 5/2018

W dniu 8 kwietnia 2008 r. miała miejsce jedna z największych w naszym kraju awarii energetycznych. W wyniku silnych wiatrów i opadów śniegu uszkodzone zostały linie elektroenergetyczne zasilające aglomerację szczecińską, wskutek czego ponad 0,5 mln mieszkańców zostało pozbawionych energii elektrycznej.

W dniach 11–12 sierpnia 2017 r. Polskę nawiedziły katastrofalne nawałnice. W pierwszych godzinach po kataklizmie 132 000 osób z 1140 miejscowości przez wiele dni pozbawionych było energii elektrycznej. Uszkodzonych zostało 3000 stacji średniego napięcia, 129 linii przesyłowych, nieczynnych i uszkodzonych zostało ok. 12 głównych punktów zasilania. W szczytowym momencie bez prądu pozostawało ponad 600 000 gospodarstw. Dostawy do ok. 80% odbiorców przywrócono w ciągu 49 godzin, a nad usuwaniem skutków nawałnic pracowało ponad 3000 energetyków.

Według danych Centrum Informacji o Rynku Energii (CIRE), wiatr jest przyczyną ponad 20% wszystkich awarii występujących w sieciach napowietrznych niskiego napięcia, a ponad 5% uszkodzeń powodują drzewa i ich gałęzie.

W sierpniu br. w trakcie trwającej fali upałów zanotowano kilka rekordów zapotrzebowania na moc, np. w dniu 2 sierpnia wyniosło ono aż 23 tys. 683 MW. Upały pogarszają również warunki funkcjonowania sieci. Jednym z efektów jest np. przeciążanie niektórych linii 110 kV i 220 kV.

Ekstremalne warunki atmosferyczne to tylko jedna z przyczyn tzw. blackotów. Dochodzi do nich również w wyniku awarii sieciowych, wyłączenia linii przesyłowych i dystrybucyjnych oraz bloków energetycznych na jakimś obszarze. Całkowity zanik napięcia w sieci elektroenergetycznej może trwać niecałą sekundę (mikroprzerwy) lub nawet kilka godzin (przerwy długie). Przerwy to tylko jeden rodzaj zakłócenia w dostawie energii elektrycznej. Również zapady napięcia, czyli obniżenie napięcia do poziomu poniżej 90% jego wartości znamionowej, mogą być przyczyną braku ciągłości dostaw energii elektrycznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy obiekt, w którym zanik napięcia sieci elektroenergetycznej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej (zasilanie podstawowe i rezerwowe). W budynkach wysokościowych jedno ze źródeł zasilania powinien stanowić zespół prądotwórczy (zasilanie awaryjne).

Aby zapewnić nieprzerwaną pracę urządzeniom elektrycznym podczas długotrwałych zaników napięcia zasilania stosuje się agregaty prądotwórcze. Są to autonomiczne urządzenia generujące energię elektryczną, które mogą również być zastępczym źródłem prądu w miejscu, gdzie podłączenie do sieci jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Przy współpracy z automatycznym układem rozruchu agregat stanowi doskonałe zabezpieczenie obiektów prywatnych lub użyteczności publicznej przed niekontrolowanymi zanikami napięcia.

W układach zasilania awaryjnego powszechnie stosowane są również zespoły prądotwórcze z długotrwałym zanikiem napięcia, wyposażone w automatykę samorozruchu i samozatrzymania. Zespół może pracować samodzielnie, z innymi zespołami lub synchronicznie z siecią elektroenergetyczną.

Z bieżącego numeru uwadze czytelników polecam w szczególności artykuły o wpływie anomalii pogodowych na dostawę energii elektrycznej, systemach załączania rezerwy, agregatach prądotwórczych i systemach załączania rezerwy.

Tomasz Charążka - redaktor naczelny