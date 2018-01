Od redakcji 1/2018

piątek, 26, styczeń 2018

Szanowni Państwo,

pierwszy w tym roku zeszyt Elektroinstalatora zdominowała tematyka oświetleniowa i grzewcza. Nie bez powodu, wszakże sezon zimowy ruszył całą parą. Weszliśmy w okres powszechnego niedoboru światła, niskich temperatur oraz zwiększonego zapotrzebowania na energię. Według Głównego Urzędu Statystycznego Polacy 3/4 swoich wydatków na energię przeznaczają na ogrzewanie, resztę na prąd i podgrzanie wody.

W przeważającej części polskich gospodarstw energia elektryczna jest zużywana głównie do oświetlenia oraz zasilania urządzeń AGD-RTV. Zastosowanie energii elektrycznej w celach grzewczych jest, jak na razie, niewielkie ze względu na wysokie ceny i istnienie tańszych substytutów. Pomimo wzrostu średniego zużycia energii elektrycznej (o 4,2%) zmalała o 18,2% elektrochłonność wyrażona zużyciem energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni mieszkania. To zasługa wydajnych i energooszczędnych technologii stosowanych w urządzeniach elektrycznych i oświetleniu.

Z prowadzonych co trzy lata badań zużycia energii w gospodarstwach domowych* wynika, że urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną stosowało 4,3% gospodarstw domowych. Grzejniki elektryczne zainstalowane na stałe występowały w 1,8% gospodarstw. Gospodarstw, które wykorzystywały te urządzenia jako podstawowe do ogrzewania pomieszczeń było 1,4%, a tylko w 0,1% używano je dodatkowo. Instalacje ogrzewania podłogowego użytkowało 0,3% gospodarstw, w tym jako urządzenie podstawowe 0,01%, używane często 0,17% oraz używane rzadko 0,08%. Grzejniki elektryczne ruchome występowały w 2,5% gospodarstw. Jako urządzenie podstawowe wykorzystywane były zaledwie przez 0,5% gospodarstw, tyle samo gospodarstw używało ich często a pozostałe 1,5% rzadko.

Abstrahując od tych danych, można mieć pewność, że przyszłości będzie należeć do elektrycznych systemów grzewczych. Spośród wszystkich rodzajów ogrzewania elektryczne systemy grzewcze uchodzą bowiem za efektywne i energooszczędne. Są bezawaryjne, trwałe oraz łatwe i mobilne w sterowaniu. Nie powodują zagrożeń związanych z procesem spalania oraz zanieczyszczenia środowiska w miejscu użytkowania energii. Globalny trend odchodzenia od paliw kopalnych będzie te zmiany potęgował.

Większość gospodarstw domowych w celach oświetleniowych stosuje co najmniej dwa rodzaje żarówek – najwięcej z nich to żarówki tradycyjne, w następnej kolejności żarówki diodowe (ledówki) i świetlówki kompaktowe. Jedną z głównych przyczyn szybkiego upowszechniania się technologii LED w oświetleniu jest jego relatywnie niższe zużycie energii elektrycznej w porównaniu z oświetleniem tradycyjnym. Rynek źródeł LED jest coraz bardziej konkurencyjny. Jakość dużej części tych produktów nie opiera się jednak na przebadanych i sprawdzonych rozwiązaniach. Większość nawet nie spełnia podstawowych wymogów. Brak dokładnej kontroli lamp LED zachęca do wprowadzania na rynek produktów, które szkodzą konsumentom oraz środowisku. Przeciwdziałają temu różne programy monitorowania jakości, jak choćby prowadzony ostatnio przez ZPSO „POL-LIGHTING”. Wyniki badań pokazały, że 43% przebadanych opraw LED nie spełniało wymagań normy EN–61000-3-2 EMC, a średnia przekroczeń emisji harmonicznych wyniosła ok. 300%!

Tomasz Charążka

* „Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 roku”, GUS