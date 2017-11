Kompleksowa ochrona przed przepięciami za pomocą ograniczników przepięć 5SD7

Stosowanie niezgodnych z normami ograniczników podyktowane jest często ich niską ceną wynikającą z zastosowania jedynie elementów ograniczających napięcie (warystorów), jak również z niewiedzy projektantów oraz wykonawców instalacji elektrycznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na dobór tego typu zabezpieczeń, które mogą uchronić zarówno urządzenia elektryczne, jak i cały budynek przed pożarem spowodowanym wyładowaniem atmosferycznym.

Rozwój elektroniki oraz dążenie do energooszczędności wpływają na obniżenie poziomu znamionowych napięć zasilających urządzenia elektryczne, którymi powszechnie posługujemy się w mieszkaniach, biurach czy zakładach przemysłowych. Jednocześnie wzrasta także wrażliwość takich urządzeń na przepięcia generowane przez wyładowania atmosferyczne, operacje łączeniowe w sieci elektroenergetycznej oraz wyładowania elektrostatyczne. Tego typu zakłócenie jest szczególnie niebezpieczne i może doprowadzić nie tylko do zniszczenia urządzeń elektronicznych i elektrycznych, lecz także do awarii całego systemu elektrycznego, a nawet wywołać pożar budynku. Dlatego tak ważne jest zapewnienie w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia odpowiedniego stopnia ochrony przeciwprzepięciowej za pomocą skoordynowanych ograniczników przepięć (rys. 1).



Aby zapewnić skuteczną ochronę przed przepięciami, na etapie przygotowywania projektu budowlanego oraz projektu instalacji elektrycznej należy dobrać odpowiednie środki, które służą zminimalizowaniu wpływu przepięć m.in. na urządzenia elektryczne. Z pomocą przychodzą normy krajowe, które przedstawiają zasady tworzenia skutecznej koncepcji ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. Norma PN-EN 62305 – Ochrona odgromowa – przedstawia środki ochrony przed udarami piorunowymi. Jej pierwsza część zawiera charakterystykę udarów piorunowych, zaś druga opisuje procedurę oceny ryzyka mogącego wystąpić w obiektach budowlanych lub instalacjach z powodu doziemnych wyładowań piorunowych. Część trzecia normy PN-EN 62305 zawiera wytyczne do projektowania, instalowania, sprawdzania oraz eksploatacji LPS (urządzeń piorunochronnych), jako ochrony przed fizycznymi uszkodzeniami. Czwarta część opisuje środki redukcji uszkodzeń (LPMS – system środków ochrony odgromowej) wewnętrznych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w obiektach budowlanych. Norma PN-HD 60364-4-443 przedstawia środki ochrony przed przepięciami przejściowymi pochodzenia atmosferycznego, powstałymi na skutek bezpośredniego uderzenia pioruna w linię zasilającą, oraz przepięciami łączeniowymi. Należy zauważyć, że norma ta nie ma zastosowania w przypadku przepięć wywołanych przez bezpośrednie trafienie pioruna w obiekt lub w jego otoczenie (w tych przypadkach zastosowanie ma norma PN-EN 62305). Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-443 urządzenia zabezpieczające należy stosować wyłącznie wtedy, gdy przepięcia mają wpływ na:

• życie ludzi, np. w szpitalach,

• przerwy w działalności usługowej,

• przerwy w działalności obiektów usługowych i handlowych.

W innych przypadkach obowiązek stosowania ochrony przeciwprzepięciowej określa się na podstawie przeprowadzenia oceny ryzyka.

Strefy ochrony odgromowej

Zgodnie z normą PN-EN 62305-4 zabezpieczenia przeciwprzepięciowe rozmieszcza się na podstawie strefowej koncepcji ochrony odgromowej LPZ (ang. Lightning Protection Zone). Rozróżnia się następujące strefy (rys. 3):

1) LPZ 0A – zewnętrzny obszar budynku narażony na bezpośrednie uderzenie pioruna oraz oddziaływania impulsowego pola elektromagnetycznego. Przez urządzenia zamontowane w tej strefie przepływa pełny prąd piorunowy;

2) LPZ 0B – zewnętrzny obszar budynku narażony na oddziaływanie impulsowego pola elektromagnetycznego (podobnie jak w przypadku LPZ 0A) oraz napięć i prądów udarowych indukowanych przez prądy piorunowe. Urządzenia zamontowane w tej strefie są chronione przed bezpośrednim uderzeniem pioruna za pomocą zwodów pionowych instalacji odgromowej;

3) LPZ 1 – wewnętrzny obszar budynku, do którego przenika prąd udarowy zarówno od strony linii zasilającej, jak i od strony głównego połączenia wyrównawczego (rys. 4). Na granicy obszarów LPZ 0B i LPZ 1 stosuję się ograniczniki przepięć SPD (ang. surge protection devices) w celu ograniczenia prądu udarowego Iimp;

4) LPZ 2 – wewnętrzna strefa budynku, w której prąd udarowy ograniczany jest przez kolejny ogranicznik przepięć SPD. Zwiększony zostaje napięciowy poziom ochrony;

5) LPZ 3 – w kolejnej strefie umieszcza się najwrażliwsze urządzenia elektroniczne o najniższej odporności na napięcia udarowe.

Na granicy każdej ze stref należy stosować odpowiednie ograniczniki przepięć SPD, które mają za zadanie obniżyć maksymalne spodziewane wartości szczytowe przepięć do ustalonego poziomu, zgodnie z kategoriami wytrzymałości udarowej chronionych urządzeń przedstawionymi w normie PN-HD 60364-4-443.

Klasyfikacja ograniczników przepięć

Dostępne na rynku urządzenia SPD klasyfikuje się zgodnie z normą produktową PN-EN 61643-11 na ograniczniki typu 1, 2 oraz 3. Ograniczniki typu 1 to urządzenia zbudowane z elementów ucinających napięcie (iskierników). Ograniczniki typu 2 oraz typu 3 składają się z elementów ograniczających napięcie (warystory). Norma wyróżnia również kombinacje ograniczników – urządzenia składające się zarówno z elementów ucinających, jak i ograniczających napięcie (iskierników i warystorów).

Głównym parametrem ograniczników typu 1 jest prąd udarowy Iimp o kształcie impulsu 10/350 µs – prąd wywołany przez bezpośrednie uderzenie piorunowe. Ograniczniki typu 1 instaluje się na granicy stref LPZ 0B oraz LPZ 1. Minimalna wartość całkowitego prądu Iimp zależy od klasy ochrony odgromowej LPL (ang. Lightning Protection Level) i wynosi od 50 kA (dla klas III i IV) do 100 kA (dla klasy I). W przypadku sieci TN-S Iimp wynosi od 12,5 kA do 25 kA na biegun ogranicznika przepięć.

Ograniczniki typu 2 oraz typu 3 charakteryzują się znamionowym prądem wyładowczym In o kształcie impulsu 8/20 µs, wywołanym pośrednim uderzeniem pioruna lub operacjami łączeniowymi. Ograniczniki typu 2 oraz typu 3 stosuje się na granicach wewnętrznych stref ochrony odgromowej LPZ.

Wraz z wprowadzeniem przedstawionych typów ograniczników przepięć SPD wycofano stare oznaczenia klas: B, C oraz D. Na rynku można znaleźć ograniczniki przepięć kombinowane klasy B + C, które są niezgodne z obecnie obowiązującą normą produktową PN-EN 61633-11. Norma ta dopuszcza kombinację ogranicznika typu 1 oraz typu 2 w jednym urządzeniu, pod warunkiem, że zawiera on elementy zarówno ucinające, jak i ograniczające napięcie – iskierniki oraz warystory (rys 5). Urządzenia klasy B + C przeważnie nie mają w swojej budowie iskierników, dlatego też nie mogą być traktowane jako ograniczniki przepięć typu ucinającego napięcie (typ 1). Impulsowy prąd udarowy Iimp na biegun nie osiąga w tym przypadku wartości minimalnej wymaganej przez normę, tj. 12,5 kA. Stosując takie ograniczniki na granicy stref ochrony odgromowej LPZ 0B oraz LPZ 1, ryzykujemy niebezpieczeństwo uszkodzenia zabezpieczanych urządzeń odbiorczych w instalacji elektrycznej, a nawet wywołanie pożaru przez prąd udarowy spowodowany bezpośrednim uderzeniem pioruna.

Polska Izba Ubezpieczeń PIU a ograniczniki przepięć

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), której Siemens jest członkiem w ramach Sekcji Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE), wraz z Polską Izbą Ubezpieczeń (PIU) wydała w 2016 r. publikację zatytułowaną „Zabezpieczenia przed skutkami przepięć i wyładowań piorunowych”. Opracowanie to zawiera szczegółowe wytyczne w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych instalowanych oraz użytkowanych w obiektach budowlanych. Przedstawiono również niepokojące praktyki, które wpływają na minimalizację kosztów instalacji odgromowych i przepięciowych, a co za tym idzie – zwiększenie niebezpieczeństwa wynikającego z działania prądów piorunowych. Autorzy zwracają uwagę na błędy w projektach, w których ciągle stosuje się niezgodne z normami ograniczniki przepięć klasy B + C, zalecając jednocześnie stosowanie ograniczników ucinających napięcie lub kombinowanych (z wykorzystaniem technologii iskiernikowej) o wartości impulsowego prądu udarowego Iimp 10/350 µs = 25 kA/biegun na granicy stref LPZ 0 oraz LPZ 1.

RYSUNKI

Rys. 1. Skoordynowany układ ograniczników przepięć typu 1 (w rozdzielnicy głównej), typu 2 (w rozdzielnicy mieszkaniowej) oraz typu 3 (bezpośrednie zabezpieczenie wrażliwego odbiornika)

Rys. 2. Skutki działania prądu udarowego w rozdzielnicy głównej niskiego napięcia z nieprawidłowo dobranym ogranicznikiem przepięć

Rys. 3. Strefowa koncepcja ochrony odgromowej LPZ

Rys. 4. Podczas bezpośredniego uderzenia pioruna w instalację odgromową budynku 50% wartości prądu udarowego Iimp zostaje odprowadzone do ziemi, natomiast druga połowa przedostaje się poprzez główne połączenie wyrównawcze do instalacji wewnątrz budynku

Rys. 5. Kombinowany ogranicznik przepięć typu 1 + typu 2 z serii 5SD7 firmy Siemens (zbudowany z równolegle połączonych iskierników oraz warystorów. Iimp = 25 kA/biegun)