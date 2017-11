Grodno rośnie szybciej niż rynek

W dniu 22 listopada br. na śniadaniu prasowym spółka

Grodno przedstawiła wyniki za I półrocze (kwiecień–wrzesień) w roku obrotowym 2017/18.

Spółka zwiększyła przychody o 24% oraz zysk netto o 5%.



Skonsolidowane przychody Grupy Grodno, które uwzględniają również dane spółki BARGO przejętej w lutym br., wyniosły 195,8 mln zł, co oznacza wzrost o 24% rdr. Zwiększeniu uległy również pozycje wynikowe – zysk operacyjny wyniósł 2,8 mln zł (+19% r/r), EBITDA 4,7 mln zł (+17% r/r) oraz zysk netto 1,6 mln zł (+5% r/r). Jak wyjaśnia zarząd spółki, osiągnięty wzrost wyników był rezultatem rozbudowy sieci sprzedaży, rozwoju oferty asortymentowo-usługowej, a także poprawy koniunktury ogólnobudowlanej.

– Odnotowane wyniki uznajemy za bardzo dobre. Grodno pod kątem sprzedażowym rozwija się dużo szybciej niż rynek. Za nami udany okres, w którym istotnie rozbudowaliśmy nasza Grupę, obejmującą obecnie również sieci hurtowni BARGO i El-Corte. Łącznie posiadamy już 80 oddziałów w całej Polsce, co plasuje nas w czołówce podmiotów z branży. Oczekujemy dalszego, konsekwentnego wzrostu wyników, który w najbliższych latach powinien wprowadzić nas na podium krajowych spółek elektrotechnicznych – wyjaśnia Andrzej Jurczak, prezes Grodno SA.

Grodno to jeden z czołowych dostawców kompleksowych rozwiązań w obszarze elektrotechniki i oświetlenia w Polsce, oferujący ponad 120 tys. towarów krajowych i międzynarodowych producentów oraz produkty pod marką własną Luno. Sieć dystrybucyjna Grupy Grodno obejmuje 80 punktów handlowych zlokalizowane w całej Polsce. Spółka należy do grupy dystrybutorów elektrotechnicznych FEGIME Polska.

