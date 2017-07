Elektrownie wodne TAURON zwycięzcami aukcji OZE

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: czwartek, 06, lipiec 2017 08:41

Wszystkie zgłoszone elektrownie wodne TAURON Ekoenergia wygrały aukcję OZE i uzyskały gwarantowaną cenę sprzedaży energii elektrycznej do końca pełnego okresu wsparcia. Grupa TAURON przygotowuje się do kolejnych aukcji i planuje zgłoszenie większych jednostek wytwórczych.



Aukcja OZE, w której wzięły udział elektrownie TAURONA dotyczyła istniejących instalacji o mocy nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz emisyjności nie większej 100 kg/MWh. Aukcja została przeprowadzona w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z regulaminem, aukcję wygrywają uczestnicy oferujący najniższą cenę, aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przewidzianej do sprzedaży.



W porównaniu do poprzedniego roku cena referencyjna dla elektrowni wodnych wzrosła o 10 zł/MWh – do poziomu 480 zł/MWh, co dało możliwość wyższego kwotowania ofert. Łącznie w ramach aukcji zwyciężyły 44 oferty z wolumenem 312 441,33 MWh o wartości 115 932 066,37 zł. Wygrana w aukcji OZE jest sukcesem Grupy TAURON. Zgłoszone elektrownie wodne uzyskały stałą cenę sprzedaży energii elektrycznej do końca pełnego okresu wsparcia.



Przejście do systemu aukcyjnego, wobec obecnych cen energii elektrycznej i zielonych certyfikatów, gwarantuję wygranym instalacjom znaczącą poprawę wyników finansowych. Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. wprowadziła nowy system wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w postaci aukcji. Mechanizm ten pozwala na uzyskanie stałej ceny sprzedaży energii elektrycznej w okresie wsparcia. Dotychczasowy mechanizm tzw. zielonych certyfikatów ze względu na dużą nadpodaż praw majątkowych doprowadził do gwałtownego spadku cen certyfikatów i w efekcie zmniejszenia przychodów uzyskiwanych przez wytwórców energii elektrycznej w OZE. Warunkiem przystąpienia instalacji OZE do aukcji jest ujęcie przez Ministra Energii w stosownym rozporządzeniu koszyka aukcyjnego, do którego zakwalifikują się poszczególne instalacje. Pierwsze aukcje OZE odbyły się 30 grudnia 2016 r.



TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

Informacja prasowa TAURON