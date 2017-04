Hannover Messe 2017: Nowa oferta ABB Ability

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: piątek, 28, kwiecień 2017 10:08

Na tegorocznych Targach Hanowerskich ABB zaprezentowało nową ofertę ABB Ability składającą się ze 180 rozwiązań dla przemysłu. Swoją premierę miała również udoskonalona technologia HVDC Light, która optymalizuje przesył dużych ilości energii elektrycznej oraz znacznie zwiększa jego odległości.



Podczas tegorocznych Targów Hanowerskich (24-28 kwietnia) ABB przedstawiła ABB Ability™, ofertę na rynku rozwiązań cyfrowych, która w sposób bezpośredni nawiązuje do hasła targów Integrated Industry – Creating Value.

Portfolio ABB Ability składa się z ponad 180 rozwiązań opartych na technologii cyfrowej, które wykorzystują przemysłowy internet do tworzenia połączonych cyfrowo urządzeń, systemów i usług. W erze cyfrowej tego typu rozwiązania znacznie podnoszą poziom produktywności i obniżają koszty utrzymania, a zużycie energii zmniejszają nawet o jedną trzecią.



W ofercie cyfrowej ABB Ability znajdują się rozwiązania:

z obszaru zarządzania wydajnością, przeznaczone dla branż, w których kluczową rolę odgrywają zakłady produkcyjne i systemy;

systemy sterowania dla przemysłu przetwórczego;

usługi zdalnego monitorowania robotów, silników i maszyn;

systemy sterowania budynkami i platformami morskimi, a także infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych.

Część wyspecjalizowanej oferty obejmuje między innymi zarządzanie energią w centrach przetwarzania danych i optymalizację żeglugi dla floty morskiej.

Oprócz tego ABB po raz pierwszy prezentuje rozwiązanie w zakresie HVDC Light, aby przesył dużych ilości energii elektrycznej na jeszcze większe odległości stał się realny z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego.

Nowe rozwiązanie w zakresie HVDC Light pozwoli na ponad dwukrotne zwiększenie zdolności przesyłowej, do 3000 MW. System jest bardziej zwarty i umożliwia dostarczanie o 350 proc. więcej energii z każdego metra kwadratowego wykorzystywanej przestrzeni. To znaczna korzyść w przypadku takich zastosowań jak morskie farmy wiatrowe i połączenia między systemowe w odniesieniu do obszaru stacji przekształtnikowych zarówno na platformach morskich, jak i w instalacjach nabrzeżnych. Podwojenie zdolności przesyłowej i dwukrotne zwiększenie odległości przesyłu stały się możliwe wraz z rozwojem urządzeń energoelektroniki opartych na półprzewodnikach, które zapewniają lepszą kontrolę i sprawiają, że mniejsze systemy HVDC stają się rozwiązaniami ekonomicznymi.

ABB HVDC Light rewolucjonizuje przesył znacznych ilości energii elektrycznej na większe odległości liniami podziemnymi, podwodnymi i napowietrznymi. Dzięki swojej uniwersalności stanowi idealne rozwiązanie dla aplikacji funkcjonujących na ograniczonej przestrzeni. Umożliwiła stworzenie połączeń między krajami wspierając integrację oraz odpowiednie zbilansowanie odnawialnych źródeł energii, a jednocześnie ułatwiła handel energią elektryczną. HVDC Light znalazła też zastosowanie w procesie integracji morskiej energii wiatrowej i przesyłaniu energii na ląd dzięki wykorzystaniu stacji przekształtnikowych umieszczonych na platformach morskich.

Technologia została znacznie rozwinięta w ciągu ostatnich dwóch dekad. Zdolność przesyłowa zwiększyła się niemal 30-krotnie, z 50 do 1400 MW, co stanowi wystarczającą ilość energii do zasilenia kilku milionów gospodarstw domowych. Poziomy napięcia wzrosły z 80 do 525 kilowoltów, a odległość przesyłu z 70 do ponad 1000 km. Jednocześnie straty przesyłu zmniejszyły się do wartości poniżej 1 proc. Firma dostarczyła 18 z 24 projektów VSC HVDC uruchomionych na całym świecie, spośród których wiele ustanowiło rekordy na skalę światową, jak np. najdłuższa na świecie linia podziemna, połączenie dla morskiej farmy wiatrowej o największej mocy przesyłowej i pierwsza linia napowietrzna wykorzystująca tę technologię.

Informacja prasowa ABB