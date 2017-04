Jak dobrać odpowiednią taryfę za energię elektryczna?

„Zmień dostawcę energii w swojej firmie i oszczędzaj nawet do 25% na rachunkach za energię elektryczną". Takie oferty kierowane są do większości gospodarstw domowych. Jak dobrać odpowiednią taryfę? Jest to trudne pytanie, odpowiedź będzie można znaleźć na szkoleniu organizowanym w ramach cyklu szkoleń przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego oraz Agencja SOMA.

Szkolenie skierowane jest zarówno do projektantów, jak również przedstawicieli dozoru technicznego oraz osoby odpowiedzialne za eksploatację budynków.

Rejestracja uczestników odbywa się TUTAJ

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą na szkolenie identyfikator uczestnika szkolenia, który zostanie wysłany na podany przy rejestracji mail wraz z potwierdzeniem uczestnictwa. O uczestnictwie decyduje kolejność rejestracji. Jedna osoba może uczestniczyć w jednym szkoleniu danego dnia.

Dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Szkolenia odbędą się w ramach XV Międzynarodowych Targów Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2017, Wystawy TELETECHNIKA 2017 i XXV Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2017.

Rejestracja na pozostałe szkolenia towarzyszące targom odbywa się na stronie.

www.elektroinstalacje.pl, www.tele-technika.com, www.lightfair.pl

Wszyscy uczestnicy szkoleń mają zapewniony bezpłatny wstęp na teren targowy, gdzie będzie można się zapoznać z ofertą ponad 400 wystawców.