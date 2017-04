Rusza konkurs Xplore! Zainspiruj nas swoim pomysłem!

Opublikowano: piątek, 10, marzec 2017 14:20

Zapraszamy wszystkich pasjonatów automatyki do udziału w międzynarodowym konkursie Xplore organizowanym przez Phoenix Contact.





Zgłoś swój pomysł i kształtuj przyszłość automatyki. Phoenix Contact wesprze realizację Twojego pomysłu udostępniając produkty, oprogramowanie i know how.

Zapraszamy do udziału w konkursie zespoły ze szkół średnich, techników oraz uczelni wyższych. Wystarczy do 31 maja zarejestrować prezentację swojego pomysłu w formie 3-4 minutowego filmu na www.phoenixcontact.com/xplore. W czerwcu 2017 zostanie wyłonionych 100 projektów, których realizacje sfinansuje Phoenix Contact. Młodzi automatycy będą mieli czas na praktyczną realizację projektu do lutego 2018. Wówczas zostanie wyłonionych 30 nominowanych projektów i ich autorzy zostaną zaproszeni do Bad Pyrmont w Niemczech na finałową sesję. Wśród uczestników zostaną wyłonieni zwycięzcy w 4 kategoriach. Oficjalna ceremonia rozdania nagród nastąpi 23-27 kwietnia 2018 roku podczas targów Hannover Fair 2018.

Aktywnie uczestnicząc w tym konkursie, uczestnicy będą mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę, pozyskać międzynarodowe kontakty z członkami innych zespołów, a także świetnie się bawić.



Czekamy na zgłoszenia!

www.phoenixcontact.com/xplore