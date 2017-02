Nowe perspektywy dla fotowoltaiki w Europie

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: wtorek, 07, luty 2017 10:41

Od 20 lat grupa REECO poprzez swoje targi i kongresy w Europie oferuje producentom, planistom i instalatorom, samorządom i inwestorom aktualną platformę informacyjną oraz kontaktową na temat fotowoltaiki.

Targi Grupy REECO są cenionymi wydarzeniami specjalistycznymi, na których prezentowane są innowacyjne tematy i produkty z branży fotowoltaiki. Poprzez targi w Austrii, Polsce, w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie REECO zadamawia fotowoltaikę na tamtejszej młodej scenie i reżyseruje niejako kontakty pomiędzy miejscowymi i zagranicznymi partnerami.

Fotowoltaice będą poświęcone następujące wydarzenia targowe Grupy REECO: InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna we Wrocławiu, RENEXPO® WATER & ENERGY w Belgradzie, RENEXPO® Poland w Warszawie, RENEXPO® BiH w Sarajewie oraz RENEXPO® PV & Energy Storage w Salzburgu.

Targi InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna (11 - 12 kwietnia 2017 r., Wrocław) są miejscem, gdzie można zaczerpnąć najświeższych informacji na temat polskiej branży PV prosto od profesjonalistów i ekspertów tej dziedziny. W ramach targów firma REECO wraz z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki organizuje po raz drugi Warsztaty: "Fotowoltaika - jak właściwie inwestować jak właściwie instalować''. Eksperci z branży pokażą, jak należy właściwie instalować, jakich błędów unikać.

Kolejną imprezą skupiającą międzynarodowych specjalistów i ekspertów branży fotowoltaicznej będą targi RENEXPO® WATER & ENERGY w Belgradzie, które odbędą się w dniach 25 - 27 kwietnia br. Podczas tego wydarzenia odbędzie się m.in. 1. Międzynarodowa Konferencja Fotowoltiaki. Konferencja będzie obejmować przegląd rozwoju rynków PV w Europie i na świecie. Zostaną przedstawienie możliwości rozwoju PV w Serbii, Macedonii, Czarnogórze Bośni i Hercegowinie.

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland w Warszawie to od wielu lat najważniejsze miejsce spotkania branży fotowoltaicznej z Polski i nie tylko. To tutaj po raz kolejny w dniach 25 - 27 października br. zgromadzi się największa ilość firm z branży fotowoltaicznej w Polsce. Po raz siódmy odbędzie się we współpracy z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaiki w Polsce i Forum PV. "Na RENEXPO® Poland nie może zabraknąć nikogo, kto zajmuje się fotowoltaiką i jest zainteresowany wejściem na polski rynek albo już na nim czynnie działa", mówi Project Manager RENEXPO® Poland, Małgorzata Bartkowski.

RENEXPO® BiH w Sarajewie tworzy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w branży OZE, a w tym m.in. fotowoltaiki w regionie. W ramach targów planowane jest Forum PV, podczas którego firmy zaprezentują najnowsze informacje i trendy z branży. „Rynek krajów bałkańskich nie jest łatwy, jednak bardzo obiecujący i dlatego REECO zdecydowało się na swoją obecność. Chcemy umożliwić naszym klientom wejście na nowy rynek o ogromnym potencjale, zgodnie z hasłem przewodnim Grupy REECO - otwieramy drzwi i budujemy mosty" podkreśla Johann Georg Röhm, prezes Grupy REECO.



RENEXPO® PV & EnergyStorage w Austrii to targi i konferencje prezentujące austriacki rynek PV. W tym roku odbędą się po raz trzeci w dniach 29 - 30 listopada w Salzburgu. Targi te stały się platformą wymiany doświadczeń i know-how. Tradycyjnie podczas RENEXPO® PV EnergyStorage, oprócz zapoznania się z produktami prezentowanymi na stoiskach targowych, goście będą mieli również możliwość wzięcia udziału w konferencji Fotowoltaika w praktyce dla profesjonalistów oraz w kongresie na temat magazynów energii.

Informacja prasowa